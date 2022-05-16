Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новая японская манга: эксклюзивно в «Читай-городе»

Фото Новая японская манга: эксклюзивно в «Читай-городе»
Фото Новая японская манга: эксклюзивно в «Читай-городе»

Фото предоставлено «Читай-городом»

Сегодня комиксы и манга одни из самых востребованных жанров. Настоящие ценители пристально следят за появлением новых графических историй. В «Читай-городе» уже ждет своих читателей топовая новинка — первые три тома манги «Истребитель демонов: Kimetsu no Yaiba» от Коёхару Готогэ ждут своих читателей.

Начало XX века, эпоха Тайсё. На семью Тандзиро, доброго торговца углём, нападает демон. Выжить удаётся только Нэдзуко, младшей сестре Тандзиро, но она и сама становится демоном. Чтобы вернуть сестре человеческий облик и отомстить демону, убившему его семью, Тандзиро отправляется в путь!

Так начинается приключение, полное опасностей и блеска клинков!

Эта феноменальная история, в один момент ставшая абсолютным хитом во всём мире, многим знакома по аниме-адаптации, а теперь настало время познакомиться с оригиналом!

Совокупный тираж серии по всему миру составляет более 150 миллионов копий, причём в ряде зарубежных стран она стала абсолютным бестселлером — например, в США и Франции.

Русскоязычное издание манги от «Истари Комикс» выпущено в формате оригинала — танкобонах. Книга в мягкой обложке c суперобложкой, однако добавлен ряд типографских изысков — ведь выдающаяся манга требует выдающегося издания!

Новинку «Истребитель демонов: Kimetsu no Yaiba» от Коёхару Готогэ можно приобрести в книжных магазинах «Читай-город», а так же заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru по специальной цене.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Читай-город
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

75545
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
25402
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
18307
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
15714
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
14297
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
14246
Как оплатить Apple Music и оплатить iCloud в мае 2022 – пошаговая инструкция
12952
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья