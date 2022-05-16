Новая японская манга: эксклюзивно в «Читай-городе»

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Сегодня комиксы и манга одни из самых востребованных жанров. Настоящие ценители пристально следят за появлением новых графических историй. В «Читай-городе» уже ждет своих читателей топовая новинка — первые три тома манги «Истребитель демонов: Kimetsu no Yaiba» от Коёхару Готогэ ждут своих читателей.

Начало XX века, эпоха Тайсё. На семью Тандзиро, доброго торговца углём, нападает демон. Выжить удаётся только Нэдзуко, младшей сестре Тандзиро, но она и сама становится демоном. Чтобы вернуть сестре человеческий облик и отомстить демону, убившему его семью, Тандзиро отправляется в путь!

Так начинается приключение, полное опасностей и блеска клинков!

Эта феноменальная история, в один момент ставшая абсолютным хитом во всём мире, многим знакома по аниме-адаптации, а теперь настало время познакомиться с оригиналом!

Совокупный тираж серии по всему миру составляет более 150 миллионов копий, причём в ряде зарубежных стран она стала абсолютным бестселлером — например, в США и Франции.

Русскоязычное издание манги от «Истари Комикс» выпущено в формате оригинала — танкобонах. Книга в мягкой обложке c суперобложкой, однако добавлен ряд типографских изысков — ведь выдающаяся манга требует выдающегося издания!

Новинку «Истребитель демонов: Kimetsu no Yaiba» от Коёхару Готогэ можно приобрести в книжных магазинах «Читай-город», а так же заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru по специальной цене.