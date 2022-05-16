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Новосибирский Сбербанк посадил триста деревьев

Фото Новосибирский Сбербанк посадил триста деревьев
Фото Новосибирский Сбербанк посадил триста деревьев

Фото: Сбер

Новосибирское отделение Сбербанка совместно со строительной компанией «Первый строительный фонд» провело экологическую акцию по озеленению Новосибирска.

Второй год подряд акция проходит при тесном взаимодействии Сбера, Минприроды Новосибирской области, Ордынского лесничества и Администрации Ордынского района. Волонтерам банка показывают земельные участки, на которых молодая поросль дикорастущих сосен оказывается на землях сельскохозяйственного назначения и фактически попадает в зону вырубки.

Выкопанные с полей молодые деревья высаживаются в городских жилмассивах. В этом году волонтеры пересадили триста сосен на территории микрорайона «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска.

Фото Новосибирский Сбербанк посадил триста деревьев 2

Помимо сотрудников и волонтеров Сбера и «Первого строительного фонда», многие из которых приехали с детьми, акция привлекла внимание и жителей микрорайона, заинтересованных в украшении города и своих дворов.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер традиционно с огромным удовольствием участвует в самых разнообразных экологических акциях – нам важно, чтобы наши города становились чище и красивее, поэтому мы проводим субботники, высаживаем деревья, организуем в офисах и отделениях раздельный сбор отходов и так далее. В Первомайском районе Новосибирска у нас прошел завершающий этап нашей ежегодной акции по озеленению города совместно с нашими партнерами. Мы уверены, что эта замечательная традиция внесет свою лепту в дело благоустройства нового жилмассива».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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