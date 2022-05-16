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Под Новосибирском мужчина толкнул 29-летнюю женщину и случайно убил ее

Фото Под Новосибирском мужчина толкнул 29-летнюю женщину и случайно убил ее
Фото Под Новосибирском мужчина толкнул 29-летнюю женщину и случайно убил ее

Фото pixabey

В Новосибирской области молодая женщина умерла, ударившись головой о крыльцо дома. За причинение смерти по неосторожности осудят ее собутыльника.

Житель Новосибирской области толкнул знакомую, а та умерла от удара головой о крыльцо. Мужчину будут судить за причинение смерти по неосторожности.

Инцидент произошел в пятницу, 13 мая. Смертью по неосторожности закончился пьяный конфликт в городе Татарск Новосибирской области. Вечером рокового дня 40-летний местный житель выпивал вместе с 29-летней подругой и другими знакомыми. Во время застолья они повздорили, мужчина вывел приятельницу на улицу и так сильно толкнул ее, что та потеряла равновесие и упала, ударившись головой о крыльцо многоэтажного дома.

Нападавший вызвал своей жертве такси и отправился обратно на вечеринку. Женщина от полученных травм скончалась в больнице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину обвиняемый полностью признал.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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