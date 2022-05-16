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После гибели четырёхлетнего ребёнка на пожаре в Новосибирске прокуроры проверят работу полицейских

Фото После гибели четырёхлетнего ребёнка на пожаре в Новосибирске прокуроры проверят работу полицейских
Фото После гибели четырёхлетнего ребёнка на пожаре в Новосибирске прокуроры проверят работу полицейских

Фото: Коллаж Сиб.фм

Прокуроры организовали проверку после пожара на улице Прокопьевской в Новосибирске, в результате которого погиб четырёхлетний ребёнок.

Вчера, 15 мая, в Кировском районе по адресу 2-ая Прокопьевская, 27 сгорел частный дом. На пепелище спасатели обнаружили останки четырёхлетнего ребёнка.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, причиной возгорания стал неисправно работающий бойлер. Пока следователи выясняют, почему мальчик остался без присмотра, прокуроры проверят службы по работе с детьми и семьями – опеку и полицию.

"Прокуратура установит обстоятельства и причины происшествия, даст оценку органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (содержание и воспитание малолетнего, соблюдение его прав),

– рассказали в ведомстве. — Кроме того, прокуратуре поручено проверить соблюдение противопожарных требований и полноту принимаемых должностными лицами мер по предупреждению пожаров".

Если виновные должностные лица найдутся, то может быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ "Причинение смерти по неосторожности".

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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