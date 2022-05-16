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Путин обсудит военное сотрудничество на саммите ОДКБ

Фото Путин обсудит военное сотрудничество на саммите ОДКБ
Фото Путин обсудит военное сотрудничество на саммите ОДКБ

Фото Кремлин.ру, видео из группы РБК в "ВК"

В понедельник, 16 мая, лидеры стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят на юбилейном саммите в Москве углубление военного сотрудничества и вопросы биологической безопасности.

Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в понедельник, 16 мая, в Москву. Они примут участие в заседании, которое посвящено 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности.

Среди участников — главы государств Российской Федерации, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Как ранее сообщал ТАСС, планируется обсуждение вопросов углубления военного сотрудничества и эффективного противодействия всему комплексу традиционных и новых вызовов и угроз, в том числе исходящих с территории Афганистана. Отдельное внимание будет уделено вопросам биологической безопасности.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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