Расписание ЕГЭ 2022: утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни

В 2022 единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдёт с 21 марта по 2 июля. Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, пройдет с 26 мая по 2 июля. Полное расписание – в нашем материале.
Расписание основной волны ЕГЭ
- 26 мая (четверг) – география, литература, химия;
- 30 мая (понедельник) – русский язык;
- 31 мая (вторник) – русский язык;
- 2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;
- 6 июня (понедельник) – история, физика;
- 9 июня (четверг) – обществознание;
- 14 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология;
- 16 июня (четверг) – иностранные языки (раздел «Говорение»);
- 17 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»);
- 20 июня (понедельник) – информатика и(ИКТ);
- 21 июня (вторник) – информатика (ИКТ).
Резервные дни ЕГЭ основной волны
- 23 июня (четверг) – русский язык;
- 24 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 27 июня (понедельник) – география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»);
- 28 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика (ИКТ);
- 29 июня (среда) – обществознание, химия;
- 30 июня (четверг) – история, физика;
- 2 июля (суббота) – по всем учебным предметам.
Расписание досрочного ЕГЭ
- 21 марта (понедельник) – география, литература, химия;
- 24 марта (четверг) – русский язык;
- 28 марта (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня; ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 31 марта (четверг) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), история, физика;
- 1 апреля (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»);
- 4 апреля (понедельник) – информатика (ИКТ);
- 7 апреля (четверг) – обществознание, биология.
Резервные дни Досрочного ЕГЭ
- 11 апреля (понедельник) – география, химия, иностранные языки (раздел «Говорение»), литература, история;
- 13 апреля (среда) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), информатика (ИКТ), физика, обществознание, биология;
- 15 апреля (пятница) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 18 апреля (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня.
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