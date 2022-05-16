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Расписание ЕГЭ 2022: утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни

Фото Расписание ЕГЭ 2022: утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни
Фото Расписание ЕГЭ 2022: утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

В 2022 единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдёт с 21 марта по 2 июля. Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, пройдет с 26 мая по 2 июля. Полное расписание – в нашем материале.

Расписание основной волны ЕГЭ

Фото Расписание ЕГЭ 2022: утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни 2

  • 26 мая (четверг) – география, литература, химия;
  • 30 мая (понедельник) – русский язык;
  • 31 мая (вторник) – русский язык;
  • 2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;
  • 6 июня (понедельник) – история, физика;
  • 9 июня (четверг) – обществознание;
  • 14 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология;
  • 16 июня (четверг) – иностранные языки (раздел «Говорение»);
  • 17 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»);
  • 20 июня (понедельник) – информатика и(ИКТ);
  • 21 июня (вторник) – информатика (ИКТ).

Резервные дни ЕГЭ основной волны

Фото Расписание ЕГЭ 2022: утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни 3

  • 23 июня (четверг) – русский язык;
  • 24 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 27 июня (понедельник) – география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»);
  • 28 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика (ИКТ);
  • 29 июня (среда) – обществознание, химия;
  • 30 июня (четверг) – история, физика;
  • 2 июля (суббота) – по всем учебным предметам.

Расписание досрочного ЕГЭ

Фото Расписание ЕГЭ 2022: утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни 4

  • 21 марта (понедельник) – география, литература, химия;
  • 24 марта (четверг) – русский язык;
  • 28 марта (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня; ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 31 марта (четверг) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), история, физика;
  • 1 апреля (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»);
  • 4 апреля (понедельник) – информатика (ИКТ);
  • 7 апреля (четверг) – обществознание, биология.

Резервные дни Досрочного ЕГЭ

Фото Расписание ЕГЭ 2022: утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни 5

  • 11 апреля (понедельник) – география, химия, иностранные языки (раздел «Говорение»), литература, история;
  • 13 апреля (среда) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), информатика (ИКТ), физика, обществознание, биология;
  • 15 апреля (пятница) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 18 апреля (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске отменили общегородской выпускной. Школьники города переходят в «Лицей», а также ученики 48-ой школы приобщились к памяти поколений.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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