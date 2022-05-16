Расписание ЕГЭ 2022: утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни

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В 2022 единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдёт с 21 марта по 2 июля. Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, пройдет с 26 мая по 2 июля. Полное расписание – в нашем материале.

Расписание основной волны ЕГЭ

26 мая (четверг) – география, литература, химия;

30 мая (понедельник) – русский язык;

31 мая (вторник) – русский язык;

2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня;

3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;

6 июня (понедельник) – история, физика;

9 июня (четверг) – обществознание;

14 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология;

16 июня (четверг) – иностранные языки (раздел «Говорение»);

17 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»);

20 июня (понедельник) – информатика и(ИКТ);

21 июня (вторник) – информатика (ИКТ).

Резервные дни ЕГЭ основной волны

23 июня (четверг) – русский язык;

24 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

27 июня (понедельник) – география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»);

28 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика (ИКТ);

29 июня (среда) – обществознание, химия;

30 июня (четверг) – история, физика;

2 июля (суббота) – по всем учебным предметам.

Расписание досрочного ЕГЭ

21 марта (понедельник) – география, литература, химия;

24 марта (четверг) – русский язык;

28 марта (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня; ЕГЭ по математике профильного уровня;

31 марта (четверг) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), история, физика;

1 апреля (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»);

4 апреля (понедельник) – информатика (ИКТ);

7 апреля (четверг) – обществознание, биология.

Резервные дни Досрочного ЕГЭ

11 апреля (понедельник) – география, химия, иностранные языки (раздел «Говорение»), литература, история;

13 апреля (среда) – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), информатика (ИКТ), физика, обществознание, биология;

15 апреля (пятница) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

18 апреля (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске отменили общегородской выпускной. Школьники города переходят в «Лицей», а также ученики 48-ой школы приобщились к памяти поколений.

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