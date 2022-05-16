С 1 мая в Новосибирске 35 кафе и ресторанов открыли летние веранды

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сезон открытых веранд в Новосибирске начался 1 мая. Летники открыли уже 35 кафе и ресторанов.

В Новосибирске с 1 мая открылись 35 летних веранд в кафе и ресторанах, всего их будет открыто более 130. Об этом руководитель новосибирского департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин сообщил в понедельник, 16 мая.

В Новосибирске сезон летних веранд начался 1 мая. Несколько месяцев жители и гости Новосибирска смогут посидеть не только в привычных ресторанах и кафе, но и на верандах на улицах города. Власти рассчитывают, что всего в Новосибирске будет открыто около 150 летних веранд.

Чиновник рассказал, что за две недели мая владельцы заведений общепита оформили с мэрией соглашения на размещение 35 летних веранд. Все они уже смонтированы и начали работу. Еще 8 площадок находятся в стадии оформления.

В этом году мэрия Новосибирска разрешила рестораторам размещать веранды и террасы бесплатно. Власти надеются, что это поможет увеличить число таких мест в городе.

«В 2020 году, когда мы впервые приняли решение о безвозмездной основе работ летников, в Новосибирске открылось 131 летних кафе и веранд. Полагаем, что в этом году будет сопоставимое количество. Потому что у бизнеса есть возможность просто взять и открыть веранды, не платя за пользование муниципальной землей. Есть одно отличие от 2020 года: если тогда был уведомительный характер, то в этом году предпринимателям надо заключить соглашение с мэрией», – заявил Витухин в беседе с BFM-Новосибирск.

Напомним, власти обяжут собственников кафе и ресторанов ухаживать за территорией летников. При организации работы летних кафе можно будет использовать только уличную мебель, в том числе зонты.