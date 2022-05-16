Семьям погибших на Украине военных из Новосибирской области выделят 126 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Новосибирской области выплатят 126 млн рублей семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года, первые сообщения о погибших военных из Новосибирской области стали появляться в марте.

По последним данным, в списках погибших насчитывается 42 новосибирских военнослужащих, подсчитал BFM-Новосибирск.

Губернатор Андрей Травников заявил, что семья каждого военного, который не вернулся домой, получит материальную поддержу в размере 3 млн рублей. Таким образом, исходя из имеющихся данных, общая сумма выплат составит 126 млн рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства региона.

Напомним, что выплаты в Новосибирской области также полагаются военным, получившим в ходе спецоперации на Украине увечья разной степени тяжести. Если они оцениваются как тяжёлые, будет выплачен 1 млн рублей, а если как лёгкие — 500 тыс. рублей.