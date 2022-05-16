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Семьям погибших на Украине военных из Новосибирской области выделят 126 млн рублей

Фото Семьям погибших на Украине военных из Новосибирской области выделят 126 млн рублей
Фото Семьям погибших на Украине военных из Новосибирской области выделят 126 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Новосибирской области выплатят 126 млн рублей семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года, первые сообщения о погибших военных из Новосибирской области стали появляться в марте.

По последним данным, в списках погибших насчитывается 42 новосибирских военнослужащих, подсчитал BFM-Новосибирск.

Губернатор Андрей Травников заявил, что семья каждого военного, который не вернулся домой, получит материальную поддержу в размере 3 млн рублей. Таким образом, исходя из имеющихся данных, общая сумма выплат составит 126 млн рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства региона.

Напомним, что выплаты в Новосибирской области также полагаются военным, получившим в ходе спецоперации на Украине увечья разной степени тяжести. Если они оцениваются как тяжёлые, будет выплачен 1 млн рублей, а если как лёгкие — 500 тыс. рублей.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
Травников
Украина
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