Сибирский «Ростелеком» предоставляет выгодные условия для предпринимателей

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» подготовил специальные предложения, по которым федеральный провайдер устанавливает тарифы на интернет для малого и среднего бизнеса и предлагает скидки на популярные цифровые решения. Новые предложения помогут компаниям оптимизировать бизнес-процессы и сэкономить бюджет.

«"Ростелеком" в Сибири регулярно обновляет линейку решений для поддержки предпринимателей, стараясь оперативно реагировать на все изменения в экономике. Наши новые предложения помогут клиентам сохранить привычные сервисы или подключить новые. Скидки и фиксированные цены на самые популярные цифровые услуги — будь то “Виртуальная АТС” или интернет — позволят бизнесу и дальше обеспечивать непрерывность и технологичность рабочего процесса без дополнительных затрат», — рассказал Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Для подключения доступна линейки тарифов «Скорость», которая включает гарантию цены на 24 месяца, действующий тариф замораживается на два года. Стабильный интернет до 300 Мбит/с поддерживает надежную работу цифровых сервисов и стабильнцю связь с клиентами и партнерами.

Еще одно предложение для бизнеса — тарифы на услуги «Виртуальная АТС» и «Видеонаблюдение». При одновременном подключении интернета эти облачные сервисы будут доступны со скидкой 50%. Тарифы на них действуют без изменений в течение двух лет.

«Ростелеком» разработал и специальные условия для услуги 8-800. При подключении сервиса вместе с мобильной связью для предпринимателей будет действовать выгодный тариф, в который включены 500 минут входящих вызовов в месяц со стоимостью 2 рубля за минуту. Входящие звонки вне пакета оплачиваются по тарифу 3 рубля за минуту.

Подробные условия предложений можно найти на сайте компании, а также заполнить онлайн-заявку на подключение сервисов.