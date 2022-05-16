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Сибирский «Ростелеком» предоставляет выгодные условия для предпринимателей

Фото Сибирский «Ростелеком» предоставляет выгодные условия для предпринимателей
Фото Сибирский «Ростелеком» предоставляет выгодные условия для предпринимателей

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» подготовил специальные предложения, по которым федеральный провайдер устанавливает тарифы на интернет для малого и среднего бизнеса и предлагает скидки на популярные цифровые решения. Новые предложения помогут компаниям оптимизировать бизнес-процессы и сэкономить бюджет.

«"Ростелеком" в Сибири регулярно обновляет линейку решений для поддержки предпринимателей, стараясь оперативно реагировать на все изменения в экономике. Наши новые предложения помогут клиентам сохранить привычные сервисы или подключить новые. Скидки и фиксированные цены на самые популярные цифровые услуги — будь то “Виртуальная АТС” или интернет — позволят бизнесу и дальше обеспечивать непрерывность и технологичность рабочего процесса без дополнительных затрат», — рассказал Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Для подключения доступна линейки тарифов «Скорость», которая включает гарантию цены на 24 месяца, действующий тариф замораживается на два года. Стабильный интернет до 300 Мбит/с поддерживает надежную работу цифровых сервисов и стабильнцю связь с клиентами и партнерами.

Еще одно предложение для бизнеса — тарифы на услуги «Виртуальная АТС» и «Видеонаблюдение». При одновременном подключении интернета эти облачные сервисы будут доступны со скидкой 50%. Тарифы на них действуют без изменений в течение двух лет.

«Ростелеком» разработал и специальные условия для услуги 8-800. При подключении сервиса вместе с мобильной связью для предпринимателей будет действовать выгодный тариф, в который включены 500 минут входящих вызовов в месяц со стоимостью 2 рубля за минуту. Входящие звонки вне пакета оплачиваются по тарифу 3 рубля за минуту.

Подробные условия предложений можно найти на сайте компании, а также заполнить онлайн-заявку на подключение сервисов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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