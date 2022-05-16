Спецоперация на Украине-2022: астрологи и ясновидящие дали шокирующие прогнозы

Фото astrolog-otzyvy.ru

За военной спецоперацией российских войск на Украине следит, кажется, весь мир. В ожидании развязки находятся миллионы людей и сотни государств.

Освободительная спецоперация российских войск на Украине продолжается с 24 февраля. Многие астрологи и провидцы утверждают, что это событие на международно-политической арене было неизбежным. В Сети и в архивных источниках опубликованы тысячи мнений и взглядов на происходящее, мы собрали самые достоверные предсказания о спецоперации на Украине.

Предсказание Ванги о спецоперации на Украине

Ванга, или Вангелия Пандева Сурчева, всемирно известная болгарская ясновидящая, несколько десятилетий назад предсказала начало конфликта на Украине и заявляла о глобальных мировых потрясениях.

"На смену испытаниям и раздору придет процветание и жизнь в комфорте, люди обретут уверенность в завтрашнем дне, наступит экономический подъем уже в мирном русле. Сменится иерархия власти. 2022 ознаменуется кардинальными политическими реформами. На смену старым лицам придут новые, которые позаботятся о простом народе. Вероятно, Донбасс больше не будет в составе Украины, но и к России его присоединять не станут. Видится сценарий, в котором республика приобретет окончательную независимость", — цитирует издание astrolog-otzyvy.ru слова Ванги.

Астролог Владислав Чукреев о спецоперации в Украине

Владислав Чукреев был одним из первых, кто рассказал о событиях на Украине в 2022. По его словам, спецоперация начнется в феврале. А вот о развязке эксперт говорил очень расплывчато.

«Мир наступит не сразу», — писал он. Активная фаза завершится в конце мая, а в начале июня Украина должна пойти на компромисс на Донбассе.

Павел Глоба о спецоперации РФ в Украине

Астролог Павел Глоба тоже задолго до февраля 2022 года выпустил прогноз с предупреждением о скором установлении мира на Донбассе.

По его оценке, операция подойдет к завершению в следующем 2023 году. Государство под началом Владимира Зеленского лишится некоторых территорий. "Наиболее вероятный исход – присоединение Донецкой и Луганской областей к Российской Федерации" – считает астролог.

Павел Глоба особое внимание уделяет переломным периодам, считая, что именно 31 мая-9 августа послужит наилучшим временем, когда тайно выдвинут новых лидеров государств. Они обязаны сформировать четкие задачи, предложив удовлетворяющую обе стороны идею.