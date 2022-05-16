Студенты новосибирских вузов показали свое видение госслужбы

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Команды студентов высших учебных заведений Новосибирской области несколько часов соревновались в понимании ценностей госслужбы и знаниях в сфере государственного и муниципального управления в Корпоративном университете Правительства Новосибирской области в рамках интерактивного конкурса «Головоломки государственной службы 2.0» проекта «#Кадры54».

Популярный в молодежном студенческом сообществе интерактивный конкурс «Головоломки государственной службы» проводится среди команд ведущих вузов региона третий год подряд. Его организатором выступает департамент организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области.

В этом году участниками конкурса стали студенты семи вузов – НГАУ, НГПУ, НГУЭУ, НЮИ (ф) ТГУ, СГУПС, СибУПК, СИУ РАНХиГС, а также впервые представители двух молодежных организаций – Молодежного парламента и Молодежной избирательной комиссии Новосибирской области. Отличительная особенность конкурса этого года – оценка не только знаний студентов в сфере государственного управления, но приверженности корпоративной культуре государственных служащих, понимания ценностей госслужбы, а также возможность продемонстрировать свои идеи мероприятий, посвященных празднованию 85-летия Новосибирской области.

С приветственными словами к участникам конкурса обратились первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Александр Орехов.

Юрий Петухов в своем выступлении отметил, что сегодня перед органами власти стоят масштабные управленческие задачи, требующие порой нестандартных подходов. «Такие конкурсы позволяют выявлять молодых ребят, готовых прийти на государственную службу с новым видением, новым мышлением, новыми формами работы», – подчеркнул он.

Александр Орехов в приветственном слове обратил внимание на важность таких конкурсов и проводимой Правительством региона работы с молодежью.

Как прокомментировала первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, такие интерактивные конкурсы пользуются все большей популярностью у студентов. При этом они позволяют не только оценить их знания, но и выявлять соответствие ценностям госслужбы и готовность служить государству.

Участники конкурса смогли достойно проявить себя в решении непростых задач, для которых требовались не только специальные знания в сфере государственного и муниципального управления, но и сообразительность и гибкость.

По окончанию конкурса места между командами распределились следующим образом: первое место – команда Молодежной избирательной комиссии Новосибирской области, второе Молодежного парламента Новосибирской области, третье – Сибирского института управления – филиал РАНХиГС.

Для справки: Интерактивный конкурс «Головоломки государственной службы» является частью профориентационного проекта «#Кадры 54», цель которого в поиске и привлечении молодых специалистов для работы в государственных и муниципальных органах и организациях.

С 2019 года проект «#Кадры 54» наполнился новыми форматами взаимодействия с молодежью, появились интерактивные и деловые игры, конкурсы, олимпиады, в ходе которых студенты в неформальной обстановке могут раскрывать свои творческие способности, а представленные ими идеи по совершенствованию деятельности органов государственной власти становят предметом рассмотрения на региональном уровне.