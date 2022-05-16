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Студенты новосибирских вузов показали свое видение госслужбы

Фото Студенты новосибирских вузов показали свое видение госслужбы
Фото Студенты новосибирских вузов показали свое видение госслужбы

Фото nso.ru

Команды студентов высших учебных заведений Новосибирской области несколько часов соревновались в понимании ценностей госслужбы и знаниях в сфере государственного и муниципального управления в Корпоративном университете Правительства Новосибирской области в рамках интерактивного конкурса «Головоломки государственной службы 2.0» проекта «#Кадры54».

Популярный в молодежном студенческом сообществе интерактивный конкурс «Головоломки государственной службы» проводится среди команд ведущих вузов региона третий год подряд. Его организатором выступает департамент организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области.

В этом году участниками конкурса стали студенты семи вузов – НГАУ, НГПУ, НГУЭУ, НЮИ (ф) ТГУ, СГУПС, СибУПК, СИУ РАНХиГС, а также впервые представители двух молодежных организаций – Молодежного парламента и Молодежной избирательной комиссии Новосибирской области. Отличительная особенность конкурса этого года – оценка не только знаний студентов в сфере государственного управления, но приверженности корпоративной культуре государственных служащих, понимания ценностей госслужбы, а также возможность продемонстрировать свои идеи мероприятий, посвященных празднованию 85-летия Новосибирской области.

С приветственными словами к участникам конкурса обратились первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Александр Орехов.

Юрий Петухов в своем выступлении отметил, что сегодня перед органами власти стоят масштабные управленческие задачи, требующие порой нестандартных подходов. «Такие конкурсы позволяют выявлять молодых ребят, готовых прийти на государственную службу с новым видением, новым мышлением, новыми формами работы», – подчеркнул он.

Александр Орехов в приветственном слове обратил внимание на важность таких конкурсов и проводимой Правительством региона работы с молодежью.

Как прокомментировала первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, такие интерактивные конкурсы пользуются все большей популярностью у студентов. При этом они позволяют не только оценить их знания, но и выявлять соответствие ценностям госслужбы и готовность служить государству.

Участники конкурса смогли достойно проявить себя в решении непростых задач, для которых требовались не только специальные знания в сфере государственного и муниципального управления, но и сообразительность и гибкость.

По окончанию конкурса места между командами распределились следующим образом: первое место – команда Молодежной избирательной комиссии Новосибирской области, второе Молодежного парламента Новосибирской области, третье – Сибирского института управления – филиал РАНХиГС.

Для справки: Интерактивный конкурс «Головоломки государственной службы» является частью профориентационного проекта «#Кадры 54», цель которого в поиске и привлечении молодых специалистов для работы в государственных и муниципальных органах и организациях.

С 2019 года проект «#Кадры 54» наполнился новыми форматами взаимодействия с молодежью, появились интерактивные и деловые игры, конкурсы, олимпиады, в ходе которых студенты в неформальной обстановке могут раскрывать свои творческие способности, а представленные ими идеи по совершенствованию деятельности органов государственной власти становят предметом рассмотрения на региональном уровне.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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вузы
конкурсы
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