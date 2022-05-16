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общество

Суд в Новосибирске ввел процедуру наблюдения в торговом холдинге «Сибирский гигант»

Фото Суд в Новосибирске ввел процедуру наблюдения в торговом холдинге «Сибирский гигант»
Фото Суд в Новосибирске ввел процедуру наблюдения в торговом холдинге «Сибирский гигант»

Фото pixabey

Суд начал процедуру банкротства одного из крупнейших торговых предприятий Новосибирской области «Сибирский гигант».

Арбитражный суд НСО ввел процедуру наблюдения над ООО «Торговый холдинг Сибирский гигант». Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

В конце 2021 года компания подала иск о самобанкротстве. До этого торговый холдинг уже требовали признать банкротом через суд – сумма исковых требований к ООО «Торговый холдинг «Сибирский гигант» составила почти 36,5 млн рублей.

12 мая на сайте Арбитражного суда Новосибирской области было опубликовано определение о введении процедуры наблюдения в отношении компании.

«Признать обоснованным заявление должника – Общества с ограниченной ответственностью «Торговый холдинг Сибирский гигант», о признании его несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении должника процедуру банкротства – наблюдение», – говорится на сайте суда.

Отчет временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения суд планирует рассмотреть 31 октября 2022 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске суд ввел процедуру банкротства в структуре «Роснано».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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