Суд в Новосибирске ввел процедуру наблюдения в торговом холдинге «Сибирский гигант»

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Суд начал процедуру банкротства одного из крупнейших торговых предприятий Новосибирской области «Сибирский гигант».

Арбитражный суд НСО ввел процедуру наблюдения над ООО «Торговый холдинг Сибирский гигант». Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

В конце 2021 года компания подала иск о самобанкротстве. До этого торговый холдинг уже требовали признать банкротом через суд – сумма исковых требований к ООО «Торговый холдинг «Сибирский гигант» составила почти 36,5 млн рублей.

12 мая на сайте Арбитражного суда Новосибирской области было опубликовано определение о введении процедуры наблюдения в отношении компании.

«Признать обоснованным заявление должника – Общества с ограниченной ответственностью «Торговый холдинг Сибирский гигант», о признании его несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении должника процедуру банкротства – наблюдение», – говорится на сайте суда.

Отчет временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения суд планирует рассмотреть 31 октября 2022 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске суд ввел процедуру банкротства в структуре «Роснано».