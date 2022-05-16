В ЕС решили обсудить ситуацию на Украине с участием главы МИД страны Кулебой, военным РФ в госпиталях вручили госнаграды: последние новости о спецоперации на утро 16 мая

Фото Минобороны России

Последние новости о ходе спецоперации на Украине на утро 16 мая в дайджесте Сиб.фм.

Украину пригласили в ЕС

Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза в понедельник, 16 мая, обсудят на плановом заседании ситуацию на Украине с участием главы МИД страны Дмитрия Кулебы.

Как уточнил представитель ЕС, министры сконцентрируют внимание на продолжающейся поддержке Украины, дипломатических связях, текущей работе над планом действий по преодолению глобальных последствий и «противодействию манипулированию зарубежной информацией».

Российским военным вручили госнаграды

Ставшие участниками спецоперации на Украине и находящиеся в госпиталях Министерства обороны России военнослужащие получили государственные награды.

Их вручили проявившим себя при выполнении воинского долга пациентам шести медицинских учреждений, в том числе главного военного клинического госпиталя им. Бурденко и центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского. Всего по указу президента РФ было вручено 28 орденов и медалей, уточнили в российском военном ведомстве.

Военнослужащие РФ уничтожили ещё более 100 националистов

Ракетные войска и артиллерия РФ поразили шесть пунктов управления ВСУ, а также 123 района сосредоточения живой силы, военной техники и 13 артиллерийских батарей на огневых позициях. В результате ударов были уничтожено до 150 националистов и выведены из строя 26 единиц военной техники.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили: 165 украинских самолётов, 125 вертолётов, 879 беспилотников, 306 зенитных ракетных комплексов, 3 098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установку РСЗО, 1 525 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2 934 единицы специальной военной автомобильной техники.