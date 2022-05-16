В каких случаях президент объявляет всеобщую мобилизацию: до скольки лет в России могут призвать в армию в 2022 году

Фото "ВКонтакте" Минобороны России

Всеобщая мобилизация в стране будет объявлена только в случае проявления агрессии или непосредственной угрозы агрессии. Призыву на военную службу в этом случае будут подлежать граждане, пребывающие в запасе.

Мобилизация – это гражданская работа, которая выполняется с целью обороны страны, а также призыва определённой категории граждан на военную службу.

Мобилизация населения объявляется президентом только в особых случаях:

Агрессия против России; Непосредственная угроза агрессии; Возникновения вооружённых конфликтов, направленных против РФ.

В случае начала мобилизации, организации должны перевести производства на работу в условиях военного времени, организовать оповещение и явку граждан, которые подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части. Напомним, что отказаться от заключения мобилизационных контрактов организации не могут.

Граждане, которых коснулась мобилизация, должны по вызову военных комиссариатов прийти в военкомат для определения своего предназначения. Мобилизованный гражданин или гражданка должны выполнять требования, которые изложены в мобилизационных предписаниях. А также предоставлять для нужд обороны, принадлежащие им здания, транспорт и другое имущество. Кроме того, граждане в этот период привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисляются в специальные формирования.

При условии всеобщей мобилизации призыву на военную службу подлежат граждане, которые пребывают в запасе. Однако, стоит отметить, что не всех граждан в запасе призывают, призыву подлежат и женщины, и мужчины до определённого возраста.

Помимо этого, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы могут быть призваны до достижения ими возраста 50 лет; младшие офицеры – 60 лет; старшие офицеры – 65 лет; высшие офицеры – 70 лет. Для женщин, которые находятся в запасе, установлен предельный возраст призыва на сборы – 45 лет, имеющих воинское звание офицеров – 50 лет.

Ранее, Сиб.фм писал о том, с какими болезнями не берут в армию. Россиянам напомнили об уголовной ответственности за неявку на военные сборы, а также до какого возраста могут призвать в случае военных действий.

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