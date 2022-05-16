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В Национальном автомобильном союзе идею возобновить выпуск «Москвича» назвали утопией

Фото В Национальном автомобильном союзе идею возобновить выпуск «Москвича» назвали утопией
Фото В Национальном автомобильном союзе идею возобновить выпуск «Москвича» назвали утопией

Фото с сайта pixabay.com, носит иллюстративный характер

В Национальном автомобильном союзе назвали утопией идею Собянина возродить выпуск «Москвичей».

Идея мэра Москвы Сергея Собянина возобновить выпуск легковушек марки «Москвич» является утопией, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Эксперт добавил, что возобновить производство такого рода моделей невозможно, так как они «не отвечают никаким нормам безопасности и экологии и нарушают все требования к колёсным транспортным средствам Таможенного союза».

Не очень представляю, как осуществить полный цикл сборки [«Москвичей»]. Сразу возникнет нехватка комплектующих. У нас с «Ладой» проблемы — не хватает машинокомплектов на «Гранту», а о «Москвиче», исчезнувшем более 15 лет назад, и говорить не о чем. Предполагаю, что Москва начнёт искать сотрудничество с КНР или с Renault, но негласно. <...> Вернуться к прошлому невозможно, несмотря на желание. Ни один российский автомобиль не был хорошим, каждый выпускался недоделанным, это всё были постоянно ломавшиеся конструкторы, —

подчеркнул Хайцеэр.

По словам собеседника, «Москвичи» и «в 1990-е не комплектовались толком, выходили с завода недоделанные — без рулей и сидений. И ценились «Москвичи» именно с жигулёвским двигателем, а не с «родным».

««Москвич» и ранее не создавался СССР. За основу брали Renault, но негласно, некоторым промышленным шпионажем. Возврат к архаичному прошлому невозможен. Если мы живём в парадигме безопасности ПДД, то выпускать на дороги машины категорически несовременные — вне всякой логики, — подытожил Хайцеэр.

Сегодня утром Собянин сообщил, что столица намерена забрать на баланс завод компании Renault и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Как сказано в блоге мэра, при этом планируется сохранить большую часть коллектива завода, а его основным технологическим партнёром станет КамАЗ. Также ведётся работа по локализации производства в РФ максимального количества автокомпонентов. Градоначальник подчеркнул, что решение французского концерна о закрытии завода — его право, однако власти не могут допустить, чтобы «многотысячный трудовой коллектив остался без работы».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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