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В Новосибирске 17 мая откроется выставка о шаманах и колдунах

Фото В Новосибирске 17 мая откроется выставка о шаманах и колдунах
Фото В Новосибирске 17 мая откроется выставка о шаманах и колдунах

Фото pexels.com

Первая выставка, посвящённая жрецам, колдунам и шаманам, откроется 17 мая в Институте археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске.

Выставка «Жрецы, шаманы, колдуны: тайные ритуалы сибирских народов», приуроченная к юбилею известных сибирских этнографов Г.И. Пелих и И.Н. Гемуева, откроется в Новосибирске во вторник, 17 мая. Экспозиция будет работать в Институте археологии и этнографии СО РАН.

Посетители выставки смогут увидеть культовые атрибуты селькупов, кетов, эвенков, хантов, манси, нанайцев и ульчей.

Также среди экспонатов — шаманские нагрудники, короны и шлемы, бубны, деревянные скульптуры божеств и священных животных, ритуальные посохи и сабли.

Выставку представит доктор исторических наук Аркадий Викторович Бауло и кандидат

исторических наук Ольга Владимировна Мальцева.

Как уточнили в музее, экспозиция будет работать до 1 августа.

Напомним, житель Новосибирска продаёт «волшебный» шаманский бубен за полтора миллиона рублей на сайте «Авито». Мужчина утверждает, что музыкальный инструмент может улучшить жизнь любого.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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