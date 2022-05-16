В Новосибирске 17 мая откроется выставка о шаманах и колдунах

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Первая выставка, посвящённая жрецам, колдунам и шаманам, откроется 17 мая в Институте археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске.
Выставка «Жрецы, шаманы, колдуны: тайные ритуалы сибирских народов», приуроченная к юбилею известных сибирских этнографов Г.И. Пелих и И.Н. Гемуева, откроется в Новосибирске во вторник, 17 мая. Экспозиция будет работать в Институте археологии и этнографии СО РАН.
Посетители выставки смогут увидеть культовые атрибуты селькупов, кетов, эвенков, хантов, манси, нанайцев и ульчей.
Также среди экспонатов — шаманские нагрудники, короны и шлемы, бубны, деревянные скульптуры божеств и священных животных, ритуальные посохи и сабли.
Выставку представит доктор исторических наук Аркадий Викторович Бауло и кандидат
исторических наук Ольга Владимировна Мальцева.
Как уточнили в музее, экспозиция будет работать до 1 августа.
Напомним, житель Новосибирска продаёт «волшебный» шаманский бубен за полтора миллиона рублей на сайте «Авито». Мужчина утверждает, что музыкальный инструмент может улучшить жизнь любого.
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