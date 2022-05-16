В Новосибирске на станцию метро «Спортивная» привезли панно ручной работы

Фото: пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой»

Шесть декоративных панно привезли на станцию метро «Спортивная» в Новосибирске для монтажа в зоне вестибюля и эскалаторов, сообщили в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».

Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске продолжается, в вестибюле и зоне сопряжения наклонного хода эскалаторов планируют в ближайшее время установить шесть декоративных панно размером 3*3 м. Каркасы для монтажа уже готовы.

На каждом из панно изображены фигуры, демонстрирующие один из видов спорта: бобслей, футбол, фигурное катание, лыжи, баскетбол и сноуборд. Четыре фигуры гранитные, две выполнены из нержавеющей стали.

«Каждый элемент панно вырезан и обработан вручную. Панно собрано на стенде, промаркировано по номерам и готово к транспортировке к месту монтажа на станции. Это очень кропотливая ручная работа с камнем», — отметил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Для панно был закуплен гранит серого и кленового (оранжевого) оттенков. Поэтому они полностью впишутся в облицовку стен и пола станции.

Напомним, что «Спортивная» станет первой в Новосибирске станцией с раздвижными дверями. Строительные работы завершены уже более чем на 75 %.