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В Новосибирске на таможне задержали купюры царской России

Фото В Новосибирске на таможне задержали купюры царской России
Фото В Новосибирске на таможне задержали купюры царской России

Фото pixabey

Таможенники пресекли вывоз банкнот Российской империи в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Гражданка Таджикистана пыталась вывезти из Новосибирска купюры царской России. В Сибирском таможенном управлении рассказали, что по заключению экспертов две банкноты Российской империи имеют большую культурную и историческую ценность.

53-летняя гражданка Таджикистана попыталась вывезти из страны две купюры времен царской России без декларирования рейсом Новосибирск-Душанбе. Женщину остановили таможенники на посту в новосибирском «Толмачево». По ее словам, купюры достались ей по наследству.

Экспертиза признала банкноту «1 рубль» 1898 года и банкноту «3 рубля» 1905 года культурной ценностей. В их отношении предусмотрен ограничительный порядок ввоза и вывоза.

Банкноты изъяли у женщины, которая хотела вывезти их из страны, до решения суда. В отношении самой гражданки Таджикистана возбуждены два административных дела по ст. 16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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