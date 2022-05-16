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общество

В Новосибирске общественник Кириллов возмутился сливом нечистот в реку Тула

Фото В Новосибирске общественник Кириллов возмутился сливом нечистот в реку Тула
Фото В Новосибирске общественник Кириллов возмутился сливом нечистот в реку Тула

Фото youtube.com / Экология НСК

Новосибирский общественник Владимир Кириллов зафиксировал загрязнение реки Тула жидкими ассенизаторскими сливами, мусором и останками животных.

В реку Тула в центре Кировского района, в паре километров от подтопляемого городского парка у ЛДС в Новосибирске неизвестные сливают жидкие бытовые отходы. В водоем попадает мусор и даже трупы животных.

«Я шокирован маргинальностью этого места. Это просто свалка. В паре километров отсюда – ЛДС, река Обь и центральный пляж», – заявил Кириллов.

Общественник призвал власти Новосибирска обратить внимание на загрязнение реки Тула, которая впадает в Обь. В реку сливают жидкие бытовые отходы из частного сектора в Кировском и Ленинском районе Новосибирска нелегальные ассенизаторы. Кроме того, здесь же находятся гигантские незаконные свалки – в воду попадают не просто фекальные отходы, но и разлагающиеся трупы животных.

«Это опасно не только с той точки зрения, что наносит экологический ущерб. Все эти микроорганизмы потом попадают в реку, где купаются горожане, где купаются дети», – подчеркнул Кириллов.

Общественник призвал власти организовать взятие проб воды и почвы в районе загрязненных участков реки и срочно наладить механизмы контроля за экологической обстановкой в городе.

Помимо проблем, которые возникают из-за нелегального вывоза отходов из частного сектора, существует еще одна проблема – отходы с Хилокского рынка. По словам общественника, местные продавцы забивают животных, а отходы скотобойни буквально сливают в реку.

«Еще одна точка – у Хилокского рынка. Здесь находится куча кафе, халяльных, понятно, что тут мигрантсткое гетто. Режут баранов, а ошметки скидывают в реку Тула. Дальше это все опять же идет на центральный пляж», – заключил Кириллов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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