Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске стабилизировалась ситуация с вывозом мусора

Фото В Новосибирске стабилизировалась ситуация с вывозом мусора
Фото В Новосибирске стабилизировалась ситуация с вывозом мусора

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ситуация с вывозом мусора в Новосибирске стабилизировалась, он осуществляется по всем маршрутам, заявил 16 мая министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В минувшее воскресенье, 15 мая, в Новосибирске прошёл рейд по контролю за вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО). По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, вывоз мусора начал осуществляться по всем маршрутам, ситуация стабилизировалась.

«Остаётся решить проблему со сбором раздельно накопленных отходов и крупногабаритного мусора, которая зафиксирована на ряде площадок», — уточнил глава министерства.

По поручению губернатора Андрея Травникова контроль за вывозом ТКО будет продолжен. Также будет отслеживаться наличие необходимых для этого ресурсов: людей и транспорта у перевозчиков, которые работают по контрактам с региональным оператором.

Напомним, что вывоз мусора в Новосибирске и области в очередной раз оказался на особом контроле у властей после забастовки, которую в конце апреля устроили сотрудники компании «ЭкоТранс-Н».

На некоторых свалках образовались кучи отходов, что вызвало недовольство жителей и могло привести к экологической катастрофе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Новосибирск
вывоз мусора
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

74308
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
25262
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
17736
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
15362
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
14250
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
13564
Как оплатить Apple Music и оплатить iCloud в мае 2022 – пошаговая инструкция
12892
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья