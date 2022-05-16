В Новосибирске стабилизировалась ситуация с вывозом мусора

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Ситуация с вывозом мусора в Новосибирске стабилизировалась, он осуществляется по всем маршрутам, заявил 16 мая министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В минувшее воскресенье, 15 мая, в Новосибирске прошёл рейд по контролю за вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО). По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, вывоз мусора начал осуществляться по всем маршрутам, ситуация стабилизировалась.

«Остаётся решить проблему со сбором раздельно накопленных отходов и крупногабаритного мусора, которая зафиксирована на ряде площадок», — уточнил глава министерства.

По поручению губернатора Андрея Травникова контроль за вывозом ТКО будет продолжен. Также будет отслеживаться наличие необходимых для этого ресурсов: людей и транспорта у перевозчиков, которые работают по контрактам с региональным оператором.

Напомним, что вывоз мусора в Новосибирске и области в очередной раз оказался на особом контроле у властей после забастовки, которую в конце апреля устроили сотрудники компании «ЭкоТранс-Н».

На некоторых свалках образовались кучи отходов, что вызвало недовольство жителей и могло привести к экологической катастрофе.