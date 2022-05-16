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В Новосибирске зацвела черёмуха

Фото В Новосибирске зацвела черёмуха
Фото В Новосибирске зацвела черёмуха

Фото: BFM-Новосибирск

Цветение черёмухи в Новосибирске в 2022 году началось раньше обычного.

Черёмуха в Новосибирске обычно начинает цвести в период с 16 по 20 мая, но в 2022 году стала распускаться, не дождавшись Дня Победы. Красивые цветущие деревья в городе можно было заметить уже в первой декаде месяца.

Ничего страшного в том, что черёмуха зацвела раньше обычного, нет, единогласно говорят специалисты. При этом к приметам, связанным с её распусканием, относятся по-разному.

Считается, например, что черёмуха цветёт к холодам, но некоторые эксперты уверены: это миф. Всё дело в циклоне, который сначала приносит сильное потепление, а затем резкое похолодание.

В Новосибирске также начали цвести яблони, за исключением редких яблонь Рудольфа, найти которые можно на Михайловской набережной.

Напомним, цветение этих декоративных деревьев — знаменательное событие для города, поскольку долгое время они никак не могли адаптироваться к местному суровому климату.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
яблоня
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