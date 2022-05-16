В Новосибирской области от коронавируса умер 28-летний мужчина

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Число умерших от коронавируса в Новосибирской области пополнил еще один человек.

В Новосибирской области от COVID-19 умер заразившийся 28-летний мужчина. За весь период жертвами пандемии стали 5 647 человек. Об этом сообщают в региональном оперштабе.

За сутки с 15 по 16 мая опасная инфекция забрала жизнь 28-летнего новосибирца. Зафиксировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом, среди заболевших – 10 детей. В инфекционные стационары госпитализированы 579 пациентов, в том числе 6 несовершеннолетних.

В отделениях реанимации по-прежнему находится 71 пациент, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Новосибирской области за все время пандемии зарегистрировано около 260 тысяч случаев коронавируса. Сделано около 4,5 млн тестов на COVID.