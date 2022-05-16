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общество

В Новосибирской области резко упали темпы вакцинации

Фото В Новосибирской области резко упали темпы вакцинации
Фото В Новосибирской области резко упали темпы вакцинации

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Минздрав Новосибирской области зафиксировал резкое падение темпов вакцинации от коронавируса.

К 16 мая вакцинацию одним компонентом прошли более 1,6 млн жителей Новосибирской области, двумя компонентами вакцинировали 1,5 млн человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В день в Новосибирской области вакцинируются 2-2,5 тысячи человек. В регионе наблюдается снижение темпов вакцинации, что грозит уменьшением иммунной прослойки населения. К середине мая иммунная прослойка в Новосибирской области сократилась до 42 %.

При этом в Минздраве подчеркнули, что технических препятствий для прохождения вакцинации в регионе нет. Вакцин и прививочных пунктов достаточно. На сегодня запас вакцины в Новосибирской области – более 395 тысяч комплектов.

Единственный способ увеличить иммунную прослойку и не допустить нового всплеска заболеваемости – вовремя ревакцинироваться от коронавируса.

Пока уровень заболеваемости коронавирусом в регионе остается достаточно низким, несмотря на снижение темпов вакцинации.

«Ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев. Это связано в первую очередь с большим количеством вакцинированных ранее новосибирцев. Но расслабляться рано! С учетом нестойкости иммунитета к этой инфекции, уже очевидно, что и после болезни, и после прививки, защита работает всего около полугода – мы рискуем в ближайшее время вновь получить рост заболеваемости», — заявила замминистра здравоохранения НСО Лада Шалыгина.

В ведомстве напомнили, что иммунная прослойка – это совокупность людей, обладающих иммунитетом к инфекции. В ситуации с коронавирусом – общее количество людей, вакцинированных или ревакцинированных и переболевших не более 6 месяцев назад. Пока ученые не достигли согласия в вопросе, какого уровня коллективного иммунитета достаточно для того, чтобы полностью справиться с пандемией. Цифры варьируются в пределах от 70 до 90 %.

Еще в конце марта сообщалось, что в Новосибирской области перевыполнен план по обязательной вакцинации от COVID-19.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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