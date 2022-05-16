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общество

В общественном транспорте Новосибирска кондукторов заменят контролеры

Фото В общественном транспорте Новосибирска кондукторов заменят контролеры
Фото В общественном транспорте Новосибирска кондукторов заменят контролеры

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский общественный транспорт перейдет на бескондукторную систему работы.

Мэрия Новосибирска переводит городской общественный транспорт на бескондукторную систему работы. Об этом сообщили в муниципалитете.

Власти Новосибирска решили отказаться от кондукторов и переводят городской общественный транспорт на бескондукторную систему. Вместо кондукторов в автобусах, трамваях и троллейбусах Новосибирска будут работать контролеры. Их задача – выявлять безбилетников.

«Муниципальный общественный транспорт переходит на бескондукторную систему, ежедневно на линии работают контролеры. Проверки показывают, что количество пассажиров, не оплатившие проезд, составляет от 10 до 20%. Сегодня штраф для «зайцев» – 100 рублей», — говорится в сообщении администрации города.

Одновременно с распространением бескондукторной системы в городском транспорте власти планируют увеличение штрафов для зайцев в 10 раз. Штрафы за безбилетный проезд в Новосибирске вырастут до 1000 рублей. Идея увеличить штрафы для «зайцев» принадлежит начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константину Васильеву. Чиновник отметил, что действующие сейчас штрафы были установлены в 2007 году и ни разу не пересматривались. Он добавил, что увеличение штрафов повысит уровень ответственности горожан.

В других крупных российских городах штрафы за безбилетный проезд уже несколько лет составляют одну-две тысячи рублей.

Ранее стало известно, что тарифы на проезд в общественном транспорте с этого года будет устанавливать мэрия Новосибирска.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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