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Военный эксперт охарактеризовал стратегию Зеленского как «интеллектуальный вакуум»

Фото Военный эксперт охарактеризовал стратегию Зеленского как «интеллектуальный вакуум»
Фото Военный эксперт охарактеризовал стратегию Зеленского как «интеллектуальный вакуум»

Фото с сайта pixabay.com

Военный эксперт Литовкин заявил, что Зеленский «в интеллектуальном вакууме гробит солдат».

Президент Украины Владимир Зеленский «гробит своих солдат», постоянно пытаясь штурмом взять остров Змеиный в Чёрном море, заявил NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, лидер находится в «интеллектуальном вакууме», не понимая бесполезность подобных операций. Собеседник также оценил решение 10 бойцов ВСУ сдаться с белым флагом с мариупольского комбината «Азовсталь».

Им повезло. Они смогли смыться от своих соратников и безопасно сдаться, так как Зеленский дал приказ расстреливать на месте. <...> Я не знаю, насколько на «Азовстали» серьёзная инфраструктура, но, судя по сообщениям в украинских соцсетях, положение у них критическое, пошли мольбы к ООН, Турции, папе Римскому, но Зеленский подписал указ: спасти не можем, сидите и сдохните там все. Сколько они там просидят, нас не должно беспокоить, —

подчеркнул Литовкин.

О сдаче в плен бойцов ВСУ сообщил командир одного из подразделений внутренних войск ДНР Александр Ходаковский. Он сказал, что «доволен» сдачей «азовцев» в плен. По его словам, это «вопрос человеческого выигрыша».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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