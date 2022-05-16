Воспитанники малой магистрали поучаствовали в акции по профилактике травматизма на железной дороге

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Работники Западно-Сибирской железной дороги организовали в Новосибирске экскурсию на мотрисе для воспитанников детской железной дороги. В мероприятии приняли участие более 30 юных железнодорожников.

В рамках месячника безопасности по профилактике непроизводственного травматизма на железной дороге «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге!», ребята посетили станции Новосибирск-Главный, Новосибирск-Южный, Инская, Чемской, Клещиха и другие. Вместе с работниками магистрали они раздавали гражданам профилактические буклеты, разъясняли взрослым и детям правила поведения на железной дороге.

В пути следования заместитель главного инженера Западно-Сибирской железной дороги Иван Пименов рассказал школьникам о процессе управления движением поездов, а также о нюансах работы и о востребованных на производстве профессиях. Так же во время поездки юные железнодорожники смогли наблюдать за работой машиниста и его помощника.

С начала текущего года на территории Новосибирской области произошел 21 случай травмирования, из них смертельно – 14. Основной причиной по-прежнему является переход железнодорожных путей в неположенном месте и перед движущимся поездом. Также частой причиной травмирования становится использование наушников и капюшона при пересечении путей. Все это ограничивает возможность вовремя заметить приближение поезда.