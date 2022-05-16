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ВТБ перезапускает флагманскую кредитную «Карту возможностей»

Фото ВТБ перезапускает флагманскую кредитную «Карту возможностей»
Фото ВТБ перезапускает флагманскую кредитную «Карту возможностей»

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ улучшает условия обслуживания по своей флагманской кредитной «Карте возможностей». Беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь распространяется не только на покупки по карте, но и на снятие наличных и переводы. За все ежедневные траты в популярных категориях клиентам будет начисляться кешбэк.

«ВТБ постоянно анализирует предпочтения клиентов и рыночные тенденции, что позволяет нам предлагать самые актуальные условия обслуживания по своим карточным продуктам. Мы понимаем, что кредитная карта нужна для комфортного распоряжения денежными средствами здесь и сейчас, поэтому сделали ее условия еще более привлекательными. Теперь владелец кредитки ВТБ может пользоваться средствами банка 3,5 месяца и не платить проценты за снятие наличных или за переводы на карты других банков. Кроме того, мы пересмотрели размер кешбэка в рамках программы лояльности, что позволит клиентам получать максимальную выгоду от покупок в самых популярных категориях», – комментирует член правления банка ВТБ (ПАО) Святослав Островский.

Выпуск и обслуживание карты остаются бесплатными для всех клиентов. Новые держатели «Карты возможностей» могут выпустить моментальную кредитную карту «Мир» и получать дополнительные привилегии от платежной системы в виде скидок и акций. Кредитный лимит по ней определяется индивидуально и составляет от 10 тыс. до 1 млн рублей. Пользователям мобильных устройств на платформе Android доступно подключение бесконтактной оплаты Mir Pay и Samsung Pay.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ВТБ
кредит
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