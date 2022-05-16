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Запрет на посещение лесов: принято новое постановление по противопожарному режиму

Фото Запрет на посещение лесов: принято новое постановление по противопожарному режиму
Фото Запрет на посещение лесов: принято новое постановление по противопожарному режиму

Фото pixabay.com

В Новосибирской области с 16 по 25 мая установлен особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенной пожарной опасностью. В период особого противопожарного режима в регионе действует запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора.

Соответствующее постановление Правительства Новосибирской области «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» одобрено на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Андрея Травникова 16 мая.

«На территории Новосибирской области продолжаются сложные условия, связанные с засушливой погодой и повышенными рисками возникновения ландшафтных пожаров, в связи с чем Правительством региона принято решение об установлении особого противопожарного режима на территории региона с сегодняшнего дня до 25 мая», – доложил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он подчеркнул, что в период повышенной пожарной опасности, гражданам необходимо проявлять предельную ответственность в обращении с огнем. «Особый противопожарный режим сопровождается запретом на посещение лесов, разведение открытого огня и другими дополнительными требованиями по обеспечению пожарной безопасности», – напомнил замгубернатора.

По информации ГУ МЧС России по региону, за прошедшую неделю, в период с 9 по 15 мая, в Новосибирской области зарегистрирован 871 пожар, из них 714 – это горение травы и мусора.

В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства: тел. 8 (383)200-10-35, осуществляется непрерывная работа единого номера лесной охраны: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.

После подписания документ будет опубликован на сайте Правительства Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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