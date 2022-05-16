Зарплата директора «Водоканала» в Новосибирске составила 206 тысяч рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Стали известны зарплаты директоров муниципальных предприятий сферы ЖКХ в 2021 году.

Работа с водой приносит самые большие деньги. Мэрия Новосибирска опубликовала сведения о среднемесячных зарплатах руководителей государственных предприятий, находящихся в собственности муниципалитета.

Самые щедрые зарплаты оказались в «Горводоканале». Директор предприятия Юрий Похил зарабатывает 206 112 рублей в месяц. Это на 347 % больше средней зарплаты в Новосибирске, которая составляет 46 тысяч рублей. Главбух «Водоканала» зарабатывает 199 041 рубль ежемесячно.

Неплохие заработки были и у руководителя МУП «Энергия» Сергея Квашнева. В 2021 году его среднемесячная зарплата составила 195 369 рублей.

Хорошо работается руководителю муниципальной организации «Электросети». В прошлом году Юрий Рахманов занял третью строчку в рейтинге зарплат руководителей муниципальных предприятий Новосибирска с ежемесячным доходом в 150 032 рубля. Главбух предприятия Юлия Галицкая получает около 113 тысяч рублей.

Работа с жилищным фондом также приносит неплохой доход, хотя и не такой большой, как с водой. Зарплата директора МКУ «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда» Снежаны Щербининой в 2021 году составила 93 830 рублей, главбух предприятия Ольга Баталова обходится муниципалитету в 70 208 рублей.

Около 97 тысяч рублей платили директору «Спецавтохозяйства» Андрею Зыкову. Главбух Татьяна Сизикова получала 73 349 рублей.

Директор «Дирекции единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Андрей Аркашов зарабатывал 83 773 рубля, главбух – Наталья Патрушева – 83 411 рублей.

Меньше всего зарплата была у Светланы Слесаревой, главы «Новосибирского центра по проблемам домашних животных». Однако и ее зарплата оказалась на несколько тысяч выше средней в Новосибирске. Слесарева получала по 53 437 рублей в месяц. Главбух учреждения зарабатывала около 60 340 рублей.