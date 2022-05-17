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бизнес экономика

Актуальный вопрос: какими будут новые условия для бизнеса в fashion-ритейле

Фото Актуальный вопрос: какими будут новые условия для бизнеса в fashion-ритейле
Фото Актуальный вопрос: какими будут новые условия для бизнеса в fashion-ритейле

Фото: Галерея Perfect Style / pixabay.com

В ходе событий конца февраля российская индустрия моды оказалась в совершенно новых для себя условиях для ведения бизнеса. Рост цен на сырьё, материалы, производство и логистику, а также временный уход крупнейших зарубежных ритейлеров с российского рынка по сути открывает новые перспективы в fashion-индустрии.

Конечно, люди не перестанут покупать одежду, но в кризис потребители привыкли экономить, обращая внимание на более бюджетные марки. Это же подтверждают опросы и исследования. По последним оценкам, 71% россиян экономят. Но не стоит забывать, что средний чек у разных групп населения отличается, а значит и экономия будет другой.

Индустрия моды сейчас на пике трансформации, компании вынуждены минимизировать растущие издержки на сырьё, продукцию и логистику, поэтому пришло решение размещать заказы внутри страны, способствуя развитию модного бизнеса. Можно заметить, как люди все чаще обращаются к платформам продаж, таким как Ozon, Wildberries и Lamoda, благодаря чему компании растут и выходят на глобальный рынок. То есть потребители в любом случае продолжают покупки – просто другим способом.

Фото Актуальный вопрос: какими будут новые условия для бизнеса в fashion-ритейле 2

Что же касается Middle и Premium? Премиум сегмент всегда стойко переживал любые кризисы, однако теперь ситуация изменилась и основная часть зарубежных ритейлеров приостановила свою деятельность в РФ, что даёт локальным брендам уникальную возможность заменить их и дать потребителю свою качественно сшитую одежду. Несмотря на неизбежный рост цен, рациональные экономные потребители отдают предпочтение одежде хорошего качества, ведь она сможет прослужить дольше.

Модные российские бренды активно продолжают развивать современные формы производства, уделяя внимание продвижению и продажам своих коллекций. Сейчас среди локальных марок пользуется спросом social commerce (продажи через социальные сети). Контент и другие пользователи подсказывают потребителю, что ему нужно купить, нежели при использовании маркетплейсов, когда люди уже знают, что им необходимо.

Фото Актуальный вопрос: какими будут новые условия для бизнеса в fashion-ритейле 3

Цифровая трансформация и роботизация производства является ещё одним глобальным изменением. Фабрики новых поколений создаются на основе высокотехнологичного оборудования, софта и трёхмерной визуализации. 3D-принтеры используются в печати подошв для кроссовок, ювелирных изделий и фурнитуры для одежды. Физический труд сводится к минимуму и уменьшает возможность человеческого фактора.

Однако, несмотря на роботизацию, интерес к модным коллекциям ручной работы все же есть и даже возрос. Труды мастериц ручного вязания, вышивки и плетения кружев находят своё признание. На этом фоне наблюдается стремление марок сотрудничать с небольшими брендами и дизайнерами, чтобы быть в тренде. Это направление помогает рынку нести социальную ответственность бизнеса и обеспечивать работой на местах.

Фото Актуальный вопрос: какими будут новые условия для бизнеса в fashion-ритейле 4

Основательница Perfect Style Светлана Манина

Модный ритейл Новосибирска также принимает новые правила игры. Основательница галереи итальянских брендов одежды, обуви и аксессуаров Perfect style телеведущая Светлана Манина вспоминает, как все начиналось и какие перспективы развития может ожидать индустрия в ближайшие годы.

Компания работает с 2008 года – около 15 лет. В 2013 году галерея вошла в рейтинг двухсот крупнейших мультибрендовых магазинов моды и аксессуаров России и теперь включена в итальянское издание Black Book of retail Russia.

Галерея представляет только оригинальные бренды одежды. Сегодня она насчитывает более 50-ти всемирно признанных премиальных марок, среди них La Perla, Plein Sport, Barbed, Paolo Moretti, Bisibiglio, Gemma, Blumarine, Cerruti 1881 и Naumi, которые постоянно пополняются новыми именами.

Галерея стремится не только за актуальностью изделий, но и за тенденциями развития самого рынка одежды, поэтому с лета 2021 года коллекции мультибрендовой галереи Perfect Style можно увидеть на маркетплейсе Ozon. Теперь клиенты компании могут оформить заказ и получить его в ближайшем пункте выдачи по всей стране. В самой галерее также открыт пункт выдачи заказов Ozon, что позволяет доступным образом быть ближе к своим покупателям.

С трансформацией индустрии моды Perfect style переживает изменения и стремится к новым возможностям. Благодаря сотрудничеству с Ozon галерея стала удобнее, а бренды более доступными для широкой российской аудитории и ценителей эксклюзивной одежды высокого качества.

г. Новосибирск, Орджоникидзе, 23

+7 (383) 287-33-49

www.perfect-style.it

 

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Автор:
Алина Мелентьева
журналист

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Теги

бренд
мода
одежда
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