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Авито и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности

Фото Авито и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности
Фото Авито и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности

Фото: Авито

Соглашение охватывает меры по совместной профилактике в сфере безопасности в оффлайн и онлайн-среде и поддержке поисковой деятельности отряда на Авито.

Авито и «ЛизаАлерт» подписали соглашение, в рамках которого организации объединяют свои усилия, чтобы внести вклад в развитие социально значимой деятельности в России — профилактику и просвещение населения страны в сфере онлайн- и оффлайн-безопасности и поддержку текущих потребностей отряда во время поисковой деятельности и организационной работы.

Подписание состоялось в офисе Авито 16 мая 2022 г. официальными лицами организаций: Владимиром Правдивым, генеральным директором Авито, и Григорием Сергеевым, председателем отряда «ЛизаАлерт».

Главными направлениями сотрудничества Авито и «ЛизаАлерт» станут:

  • организация совместных профилактических проектов в сфере онлайн- и оффлайн-безопасности в рамках проекта Авито Защищает;
  • запуск механики передачи и покупки вещей в помощь отряду через Авито Товары;
  • обеспечение добровольцев жильем во время поисков через сервис Авито Недвижимость.

Фото Авито и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности 2

«Наша идея сотрудничества родилась из объединения усилий по профилактике в сфере безопасности. "ЛизаАлерт" обеспечивает ее в оффлайн среде, Авито — обучает людей безопасному поведению в онлайн. В процессе переговоров о создании совместных программ по обучению мы поняли, что у нас есть масса точек для пересечения. Авито как социально ответственный бизнес может соединить добровольцев отряда с пользователями Авито, которые хотят внести свой личный вклад в такую важную деятельность. Так мы договорились о создании индивидуального проекта по передаче и покупке нужных вещей и инвентаря на платформе, а также помощи в расселении добровольцев по объектам Авито Недвижимости во время поисков и организации мероприятий отряда. Есть много людей вокруг нас, которые готовы помогать ближним, но не все из них понимают, как это сделать максимально полезно и быстро. Теперь это эффективно можно сделать на Авито. В реализации проекта принимает участие огромная команда из всех наших бизнес-направлений. Я благодарен каждому, кто участвует в этом важном деле», — рассказал Владимир Правдивый, генеральный директор Авито.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

безопасность
Авито
Лиза Алерт
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