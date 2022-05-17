Бежавшего от нацистов жителя Мариуполя спасут в больнице Новосибирска

Законодательное собрание Новосибирской области

Пожилого жителя Мариуполя, пострадавшего во время украинской оккупации, доставили в Новосибирскую областную больницу.

Врачи Новосибирской областной больницы помогут пожилому мариупольцу. Проблемы со здоровьем у мужчины обострились во время обстрелов Мариуполя украинскими нацистами. Об этом сообщил депутат Заксобрания НСО Анатолий Юданов.

«Когда «Азовсталь» бомбили, в моем доме ударной волной окна повышибало. А март был, на улице минус шесть градусов, ветра по комнатам гуляют. Спустился в подвал. Там и сидел. С соседкой продукты все объединили, так и ели по тарелке супа в день», – рассказал житель Мариуполя.

В Новосибирскую область пожилого мужчину привезла его дочь.

«Когда русские вошли, нам гуманитарку привезли. Одной коробки продуктов на две недели жизни хватало. А потом зачистки прошли и из города всех начали выпускать – за мной дочь на машине приехала», – добавил пенсионер.

В конце апреля он приехал в Мошковский район, а в начале мая пришел в Мошковскую ЦРБ с многочисленными жалобами. Так как мужчина два месяца был вынужден жить в ледяном подвале, у него начались проблемы с ногами. Конечности пенсионера распухли, посинели, в них нарушилось кровообращение.

О пожилом пациенте из Украины узнал депутат Заксобрания Новосибирской области, главный хирург региона и главврач областной больницы Анатолий Юданов. Он сразу понял, что пациенту нужно экстренно оказать высоковалифицированную помощь. Бортом санавиации мужчину доставили в Новосибирской областную больницу.

«У нашего пациента тяжелейшее сложное заболевание, которое без правильного адекватного лечения может привести к проблемам со здоровьем. Мы приняли решение – пациента забираем в специализированный стационар. Проведем обследование и начнём лечение. Пациент очень разумный человек, заслуженный: ветеран труда, всю жизнь проработал на заводе имени Ильича. Пережил очень многое», – заключил Юданов.