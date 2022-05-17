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День России 12 июня 2022: сколько дней отдыхаем - календарь Минтруда

Фото День России 12 июня 2022: сколько дней отдыхаем - календарь Минтруда
Фото День России 12 июня 2022: сколько дней отдыхаем - календарь Минтруда

Фото: pixabay.com

Следующие длинные выходные для россиян начнутся только в июне. Один из дней отдыха будет приурочен к празднованию Дня России. Полный календарь на июньские выходные – в нашем материале.

В первом месяце лета вся страна будет отмечать государственный праздник – День России. Торжество было установлено после принятия Декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года. С 1992 года этот день отмечается как государственный праздник.

Таким образом, в самом начале июня граждане будут отдыхать подольше. В этом году торжество выпадает на воскресенье, поэтому его перенесут на ближайший рабочий день.

Фото День России 12 июня 2022: сколько дней отдыхаем - календарь Минтруда 2

Напомним, что в июне 2022 года предстоит 9 выходных дней, включая один дополнительный праздничный:

  • 4 и 5 июня – первые выходные месяца);
  • 11 июня – обычный выходной по пятидневной рабочей неделе;
  • 12 июня – официальный праздник — День России;
  • 13 июня – понедельник, на него переносится выходной день с 12 июня;
  • 18, 19 июня – суббота и воскресенье, обычные выходные;
  • 25, 26 июня – последние выходные месяца.

Фото День России 12 июня 2022: сколько дней отдыхаем - календарь Минтруда 3

Уточним, что 10 июня не будет предпраздничным днем, поэтому рабочий день не станет сокращенным.

Итак, в июне 2022 года россияне, которые работают по пяти- или шестидневной неделе, будут отдыхать три дня подряд: 11, 12 и 13 июня.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что жители Новосибирска нашли законный способ отдыхать 10 дней подряд. Какого числа начинаются летние каникулы для школьников, а также полный производственный календарь на 2022 год.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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