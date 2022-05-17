Депутаты ЕР взяли на контроль ситуацию с ремонтом теплосетей на улице Связистов в Новосибирске

Евгений Миненко

Жители Новосибирска попросили провести ремонт коммуникаций на улице Связистов раньше положенного срока.

Депутаты «Единой России» откликнулись на просьбу жильцов многоэтажных домов на улице Связистов в Новосибирске отремонтировать теплосети. Депутат Госдумы Виктор Игнaтoв и депутат горсовета Денис Кулинич организовали встречу новосибирцев с представителями УК и СГК.

В домах на улице Связистов в Ленинском районе Новосибирска несколько лет подряд зимой отключают отопление и горячее водоснабжение. В 2021 году теплосетевая компания произвела частичную замену аварийного участка, но качественно решить ситуацию не удалось. Трубопровод 1978 года изношен на 100 %, результат этого – многократные аварии на теплотрассе.

«Магистральные трубы изношены. Зимой на улице парит. Это первый признак того, что сетевой комплекс работает с утечкой. В этом году не успели начать отопительный сезон, как пошли порывы. Доходило до 10 отключений. Регистрировали на 3-4 часа, а фактически отключение доходило до суток. Это доставляет очень большие неудобства, особенно семьям с детьми», — рассказал житель дома №11 на Связистов.

После обращения жильцов депутат Госдумы Виктор Игнaтoв и депутат горсовета Денис Кулинич инициировали встречу жителей района с представителями СГК и управляющей компании.

«Местные жители с 2020 года обращаются с этим вопросом. Проблема не только улицы Связистов, но и всего Троллейного жилмассива. Здесь требуется комплексное решение: капитальный ремонт либо замена магистральной трубы. И, что крайне важно, как можно скорее», – сказал депутат Денис Кулинич.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что участок магистральной тепловой сети запланирован к перекладке в 2026-2028 гг.

«В этом случае основная ответственность лежит на Сибирской генерирующей компании, поскольку на их балансе находится магистраль, которую они должны ремонтировать. Есть небольшие разночтения в сроках капитального ремонта указанного участка. В ответе мэрии плановый срок работ указан 2024-2025 гг, в ответе СГК фигурирует 2026-2028. СГК пока подтверждает, что на 2024-2025 гг возможно поставить работы по замене магистральных тепловых сетей. Жители говорят, что им очень тяжело в зимний период, поскольку много отключений, связанных с поломкой магистральных сетей. Вопрос мы взяли под контроль, обобщим всю информацию и напишем официальный запрос, с просьбой запланировать капитальный ремонт теплосети в максимально ближайший срок», – заключил депутат ГД РФ Виктор Игнaтoв.