Депутаты новосибирского Заксобрания обсудили вопрос безопасности на дорогах

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Комитету Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике был представлен отчет о реализации госпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» за 2021 год.

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства области Анатолия Костылевского, мероприятия госпрограммы в 2021 году профинансированы в объеме 667 млн рублей. По госпрограмме организованы десятки информационно-разъяснительных мероприятий о знании правил дорожного движения, проведена работа по обучению спасателей, работников ГИБДД и других участников дорожного движения, основам оказания первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций.

Также были приняты общесистемные меры развития дорожного хозяйства. Заменены 6045 дорожных знаков на улично-дорожной сети Новосибирска, приведены в нормативное состояние 6 железнодорожных переездов, 6 пунктов весового и габаритного контроля, проводилось устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу ограждений, велись проектно‑изыскательские работы, выполнялась дорожная разметка, были разработаны проекты дорожного движения.

Министр уточнил, что по причине нарушения договоров подрядчик не закончил строительство светофорных объектов и монтаж освещения. Эти работы будут выполнены в 2022 году.

По итогам выполнения программных мероприятий программа признана эффективной.

Однако депутаты дали свою оценку о проделанной работе.

«Каждый год на программу расходуется более 600 млн. рублей. Только 100 миллионов – на агитационно-разъяснительную работу, а результат незначительный. Надо рассмотреть, какие мероприятия более эффективны и туда направлять средства», – сказал депутат Александр Барсуков.

Министр не согласился с таким выводом, приведя итоговые результаты реализации госпрограммы. Количество ДТП в течение года снизилось на 18,2% – с 2158 в 2020 году до 1780, количество раненных в ДТП уменьшилось на 21% – с 2606 до 2077, число погибших уменьшилось на 12,4% – с 298 в 2020 году до 261 в 2021 году.

«Однако не все плановые значения программы достигнуты?» – задал уточняющий вопрос вице-спикер Заксобрания Валерий Ильенко.

Таких показателей два. «Не достигнуты показатели социального риска – на 100 тыс. населения и транспортного риска – на 10 тыс. единиц транспорта. Поэтому сейчас совместно с ГИБДД разработан дополнительный план мероприятий. Будем в этом направлении работать», – пояснил министр.

Заместитель председателя комитета Елена Тырина обратила внимание на содержание дорожно-транспортных объектов, пожелав исполнительной власти тщательнее следить за санитарным состоянием пешеходных переходов и виадуков: в последнее время общественные приемные получают на эту тему негативные обращения.

Председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Майис Мамедов подчеркнул важность активизации работы в плане безопасности дорожного движения. «С 2013 года, с которым сравниваются показатели, количество погибших, действительно, резко снизилось, но последние три года цифры почти на том же уровне. Вопрос следует обсудить со специалистами», – отметил парламентарий.