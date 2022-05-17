Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих

Фото: pixabay.com, сайт новосибирской митрополии

В июне и июле россияне встретят два магических праздника. Как известно, в Троицу апостолы получили весть от Отца Святого Духа и стали говорить на разных языках. А в день Иван Купала вода приобретает чудодейственную силу.

Троица, 12 июня

Неотъемлемая традиция этого дня – посещение церкви. На Троицу проводятся две службы — утренняя Божественная литургия и Великая вечерня. В Пятидесятницу не принято что-то просить у Бога, а только искренне благодарить за уже имеющееся.

12 июня можно устроить семейную трапезу, так как праздник не выпадает на постное время. На праздничный стол можно поставить любые блюда, однако пить алкоголь и переедать точно не стоит.

Перед обедом на стол обязательно стелили новую скатерть. Это символизировало обновление и достаток. Помимо того, на стол всегда ставили праздничный каравай — венец всей трапезы. Замешивая тесто, клали монету — кому кусок с нею доставался, того впереди ждали успех и богатство.

Ещё одним интересным ритуалом было украшение домов зеленью: свежесрезанными ветками, скошенной травой, цветами. Их ставили около икон и в вазы по всему дому. Считалось, что в этот день природа защищает всех, кто находится под этой крышей, от злого и недоброго. Напомним, что в Троицу строго запрещается шить, вязать, заниматься рукоделием, работать в поле, а также ссориться и думать о плохом.

Иван Купала, 7 июля

Согласно древним поверьям, в праздник Иван Купала вода обретает чудодейственную силу. А некоторые растения, например папоротник, принесут человеку счастье и богатство. Считается, что ночью 7 июля принято устраивать шумные гуляния, но запрещено купаться.

Ночью в праздник Ивана Купала не принято спать. Нужно гулять и петь песни, чтобы отпугивать злых духов. Купаться в тёмное время суток запрещалось так как предки верили, что в это время просыпается водяной и может затянуть на дно воды.

Также в этот день принято разжигать большие костры. Вокруг них водили хоровод, пели песни и танцевали. Кроме того, люди прыгали через них, чтобы притянуть удачу, красоту и здоровье.

Считается, что после полуночи и до рассвета 7 июля вода обретает целительную силу. Искупаться в водоеме необходимо до восхода солнца.

Венки на Иван Купала служат оберегом весь год. Их плетут из полыни, крапивы, ромашки, а потом пускают по воде. Предки верили, что купальный венок добавит здоровья. Также из этой травы здравницы варят лекарственный чай.

Напомним, что 7 июля нельзя делать большие покупки или продавать что-то другим, подбирать деньги, а также пить чаи из таких трав, как иван-да-марья, полынь и мать-и-мачеха.

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