Когда закончится ретроградный Меркурий в мае 2022: астрологи назвали опасные дни после выхода из коридора затмений

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Коридор затмений продлился с 30 апреля по 16 мая, однако влияние Меркурия началось ещё раньше – 10 мая и продолжится до 2 июня. Астролог Татьяна Борщ рассказала, каких действий лучше избегать в этот период.

Астролог Татьяна Борщ предупредила, что ретроградный Меркурий (с 10 мая по 2 июня 2022 года) — это период, когда многие процессы могут затормозиться, все пойдет не по плану, с задержками.

«Например, люди собираются в отпуск. Приезжают в новое место, но их планы рушатся, наступает разочарование. Новые знакомства тоже не приносят радости. Оформление документов растягивается на неопределенный срок, новый бизнес буксует. Поэтому главный совет на этот период — спокойно продолжать заниматься привычными делами, иметь дело с людьми, которых вы хорошо знаете или встречаться со старыми знакомыми, возвращаться в прошлое», — советует эксперт.

Кроме того, в это время не стоит начинать заниматься новыми делами: «Например, я пишу книгу и новые главы у меня идут крайне тяжело. А коррекция уже написанных — просто идеально: тут же находятся нужные слова, более логично выстраиваются предложения и тд. У меня одни знакомые, например, начали ремонт в ретро-Меркурий: так потом они вообще не могли его закончить», — делится Борщ.

Также она отметила, что не рекомендуется в ретро-Меркурий менять валюту, вкладывать деньги в новые ценные бумаги, начинать новую деятельность, заключать брак, покупать квартиру, дачу или машину. Меркурий никогда не покажет, что ждет вас за поворотом: велик риск ошибок, которые обнаружатся впоследствии.

Ещё один запрет касается пластических операций: «Делать пластические операции в этот период нельзя делать ни в коем случае: я знаю нескольких человек, которые легли под нож пластического хирурга в ретроградный Меркурий. В лучшем случае, это вообще не приносит результата, в худшем — чревато изуродованием. Это касается и остальных медицинских манипуляций. Одному моему знакомому назначили замену клапана на сердце в такой период. Я просила подождать 10 дней, но врачи настояли. В итоге после операции ему стало плохо, он оказался в реанимации и все пришлось переделывать заново. Поэтому, если есть возможность, лучше отложите операции», — рекомендует Татьяна Борщ.

Астролог напомнила, что май проходит через коридор затмений. Они случаются четыре раза в год, они идут парами: сначала солнечное, затем лунное через пару недель.

«Солнечное затмение выпало на 30 апреля, лунное будет 16 мая. На этот раз коридор затмений проходит по очень сложной оси Телец — Скорпион. В астрологии это означает противоборство начала (Телец) и конца (Скорпион), жизни и смерти, а также финансового процветания и потерь. Это абсолютно военизированное время. В этот период будут решаться очень сложные моменты. Но в коридоре затмений нет логики — события невозможно спрогнозировать рациональным путем», — заключила Татьяна.

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