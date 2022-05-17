Криминалист рассказал, как защитить детей от педофилии

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Криминалист Кустов объяснил, как уберечь детей от педофилов. В последнее время всё чаще происходят ужасающие преступления против детей на сексуальной почве. В разговоре с NEWS.ru профессор криминалистики Анатолий Кустов объяснил, каким образом наши читатели смогут надежнее всего уберечь своих детей от этой страшной беды. Стоит отметить, что в большинстве случаев преступниками оказываются бывшие зеки и лица с нездоровой психикой.

Все знают о том, что детей надо провожать в садик, в школу и потом, соответственно, забирать обратно. Понимаете, основная проблема в том, что многие сейчас не очень-то этих детей и хотят, соответственно и следят и воспитывают через пень-колоду, стоит также отметить, что часто правоохранительные органы сталкиваются с ситуацией, когда никто ничего не видел и никто ничего не слышал, безразличие абсолютное, —

заявил Кустов.

Также эксперт посетовал на нехватку кадров в органах внутренних дел и практически полное отсутствие гражданских организаций, следящих за общественным порядком.

«В основном, конечно, это ранее судимые люди, также много и психически больных людей, они обычно крутятся рядом с местами нахождения детей. Понимаете, вообще этим должны заниматься правоохранительные органы, но тут мы сталкиваемся с проблемой нехватки кадров и перегруженности имеющихся сотрудников работой, каждый день какие-то рейды и тому подобное. Я считаю, что надо восстанавливать такие организации, как народная милиция, дружины, что-то подобное комсомольской организации, которые в своё время оказывали помощь пенсионерам и возились с детьми, контролировали их посещаемость и следили, чтобы дети не шатались после школы одни. А так, конечно же, максимально внимательно смотрите за своими детьми и особенно за кругом их общения. Нельзя также терять бдительность и со знакомыми вашей семьи, бывают и такие случаи, тем более дети обычно им доверяют и могут попасться на уловку преступников просто потому, что часто видят этих людей у себя дома», — добавил Кустов.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила вернуть смертную казнь для педофилов, так как Россия вышла из Совета Европы, что позволяет отменить мораторий на смертный приговор.