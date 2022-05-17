Новосибирский эколог Петрожицкая дала прогноз о нашествии мошки летом 2022 года

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Ученые пообещали жителям Новосибирской области, что количество насекомых летом 2022 года будет ниже среднего.

Летом 2022 года мошек в Новосибирской области будет меньше, чем обычно. К такому выводу пришла кандидат экологических наук, эксперт Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая.

Первые мошки появятся в Новосибирской области в третьей декаде мая – после 20 числа. При этом число этих насекомых в регионе будет в пределах нормы.

«В этом году мошки пока не испытывают особых стрессовых ситуаций, поскольку возвратных холодов не было, резких перепадов температур не было. Эти насекомые будут развиваться в свои сроки – с третьей декады мая начнется медленное их отрождение из малых речек и ручьев», – объяснила эксперт.

Кроме того, на мошек влияет температура воздуха и прогрев временных и постоянных водотоков – ручьев, речек и большой реки Обь. Поскольку мошки развиваются только в текучих водах, временные водоемы для них ничего не значат, в отличие от комаров.

«С первой по третью декаду июня будет нарастать численность мошкары из средних рек, таких как Иня и Бердь. Это первое, весенне-летнее поколение мошек. Их будет немного. В третьей декаде июня и первой декаде июля начнется массовое отрождение мошек вида «Simulium maculatum» в реке Обь. Это как раз самый злостный кровосос всей Западной Сибири, особенно на территориях около Оби. Самкам нужна кровь, чтобы они отложили яйца и обеспечили следующие поколения», – сказала ученый.

По словам эксперта, в этом году пока нет факторов, которые могли бы повлиять на численность мошек. В конце июня большого паводка не будет, так как запасы снега на Алтае тоже были невысокими. Эти обстоятельства отрицательно сказываются на развитии личинок указанного вида мошек.

Поэтому численность мошек будет в пределах нормы и даже ниже. Их количество начнет резко снижаться в 20-х числах июля. При этом в августе появится второе поколение мошкары, развивающейся в Берди, Ине и других небольших реках. Однако их численность тоже обещает быть невысокой, передает АиФ-Новосибирск.