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МегаФон запустил новый сервис в поддержку малого и среднего бизнеса

Фото МегаФон запустил новый сервис в поддержку малого и среднего бизнеса
Фото МегаФон запустил новый сервис в поддержку малого и среднего бизнеса

Фото предоставлено компанией «МегаФон»

Теперь с помощью сервиса «МегаФон ПроБизнес» предприниматели могут экономить до 50%. В рамках программы партнеры МегаФона предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами.

МегаФон провел исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса и включил в новый сервис предложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких компаний.

Пользователям сервиса доступны услуги транспортной компании «Деловые Линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие. Эксклюзивным партнером нового сервиса стала платформа Metacommerce – мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурентов.

«Сейчас для предпринимателей особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить своим клиентам выгодные условия и лучшие решения на рынке. «МегаФон ПроБизнес» поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров МегаФона, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3 000 рублей на каждом сервисе в месяц», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно выбрать нужную услугу на сайте и оплатить со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера составит 499 руб. в месяц. После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

малый бизнес
МегаФон
предприниматели
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