Модный лайфхак: где купить одежду и обувь со скидкой 50%

Фото: ISTNOVA

До 31 мая в магазинах OUTLETIUM каждый сможет обновить свой летний гардероб со скидкой 50%.

С наступлением весны буквально каждый гардероб требует яркости и обновления. Но где найти то, что идеально вам подойдет и будет соответствовать всем модным трендам сезона?

OUTLETIUM – это новый для Новосибирска формат магазина – здесь представлена оригинальная одежда и обувь европейских брендов самого высокого качества с выгодными скидками. При этом все коллекции заказываются напрямую из-за рубежа.

Сегодня в аутлете можно собрать полноценный гардероб. Весенне-летняя коллекция универсальна для прогулок по парку, отдыха за городом, занятий спортом, морских круизов и вечерних выходов в свет. В магазине представлены уже знакомые бренды и достойные внимания новинки: марки одежды и обуви из Дании, Германии, Англии, США, Франции и Турции.







Креативный Love Moschino, концептуальный Iceberg, дерзкий MAVI, благородный U.S. POLO, гордящийся своим качеством LUFIAN, авангардный LOFT, LaMarta с модной линейкой обуви – от лоферов и кед до босоножек и сандалий. Удобный LTB и спортивный HUMMEL, актуальный в преддверии нового сезона пробежек и фитнеса, который прекрасно впишется даже в стиль кэжуал.





Теперь самые актуальные образы этого лета можно найти в OUTLETIUM от оригинальных производителей и по выгодной цене. Cреди 100 тысяч товаров обязательно найдется то, что подойдет именно вам. Легкое романтическое платье для свидания, футболка и джинсы для прогулки по набережной, классический костюм идеальный для офиса.





В магазине также представлен широкий выбор моделей верхней одежды ISTNOVA. Сейчас на нее действует скидка 50%. Это прекрасная возможность подготовиться к предстоящему осенне-зимнему сезону и всего за полцены приобрести кожаную куртку, пальто из кашемира или теплую норковую шубу.

Встречайте сезон с популярными и культовыми брендами — успейте воспользоваться скидкой 50% в OUTLETIUM до 31 мая.

OUTLETIUM | ISTNOVA

outletium.ru | istnova.ru

ул. Восход, 7 (цокольный этаж ISTNOVA)

ТЦ «Федосеевский» (2-й этаж)

vk.com/outletium

vk.com/istnova