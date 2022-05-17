На вокзале «Новосибирск-Главный» проходят антитеррористические учения

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17 мая на железнодорожных станциях в Новосибирской области проходят учения ФСБ: контрразведчики отрабатывают действия в случае террористической угрозы.

Учения проходят под кодовым названием «Сигнал». Задействован железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» и станция в Баганском районе Новосибирской области.

«Мероприятие организовано в целях отработки механизма применения анти-террористических мер по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожной станции «Баган» и железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный»,

- сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

В силовом ведомстве сообщили, что каких-либо ограничений в движении транспорта не планируется. Однако в Федеральной службе безопасности просят пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и в случае столкновения с сотрудниками не пугаться и не мешать тренировкам.

Также напомним, что в начале марта этого года в Новосибирской области прошли учения подразделений ПВО с применением С-400, в которых были задействованы 600 военнослужащих.