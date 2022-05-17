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«Ново-Сибирские открытия – 85»: уникальная экспедиция по самым интересным местам Новосибирской области уже на старте

Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: уникальная экспедиция по самым интересным местам Новосибирской области уже на старте
Фото «Ново-Сибирские открытия – 85»: уникальная экспедиция по самым интересным местам Новосибирской области уже на старте

18 мая мы, творческая команда редакций «Сиб.фм», «АиФ на Оби» и «МК в Новосибирске», отправляемся в юбилейную экспедицию по районам Новосибирской области, чтобы в преддверии 85-летия региона, показать и рассказать вам, чем богата новосибирская земля.

«Ново-Сибирские открытия – 85» — это знаменитые и неизведанные туристические маршруты, достопримечательности, малоизвестные факты, новые открытия, яркие события и, конечно, талантливые и душевные люди. Всё, что стоит увидеть своими глазами, будет в фокусе нашего объектива. На своём опыте мы покажем, как интересно можно провести время, отправившись в путешествие с друзьями или семьёй по Новосибирской области.

Из всех точек маршрута мы и партнер проекта — телекоммуникационная компания YOTA — будем вести трансляции, которые позволят стать свидетелями незабываемых событий. Уникальные кадры, интервью, захватывающие истории – всё это «Ново-Сибирские открытия – 85». Следите за новостями на сайтах изданий и подписывайтесь на наши официальные сообщества в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Яндекс.Дзен, Ютуб.

Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. Официальные партнеры проекта – Новосибирскэнергосбыт и приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА.

Организационно-методическую помощь предоставляют: ГАУК НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Туристско-информационный центр Новосибирской области, администрации районных центров Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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