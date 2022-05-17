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Обладателям красных родинок посоветовали проконсультироваться у дерматолога

Фото Обладателям красных родинок посоветовали проконсультироваться у дерматолога
Фото Обладателям красных родинок посоветовали проконсультироваться у дерматолога

Фото с сайта pexels.com, носит иллюстративный характер

Дерматолог Петросова посоветовала людям с «красными родинками» обратиться к врачу.

Дерматолог Инна Петросова заявила NEWS.ru, что образования на коже — так называемые красные родинки — могут оказаться не безобидными гемангиомами, а более опасными образованиями, чей характер способны определить только медики во время осмотра с помощью приборов. Эксперт добавила, что под «красной родинкой» может скрываться более серьёзный диагноз, требующий срочного оперативного вмешательства.

Надо понять, что подразумевается под красными родинками. Если это безобидные гемангиомы, то можно и не удалять. Но человек может считать красной родинкой нечто более опасное, называя её так: это более серьёзное образование, не родинка в привычном понимании, которое нужно срочно и обязательно удалять и проводить биопсию. В любом случае, слово «красный» не определяет доброкачественность или злокачественность. Нужно показаться врачу, и он решит, нужно ли удалять или можно с этим жить дальше, —

подчеркнула Петросова.

Она акцентировала внимание на том, что врачи не отталкивются от понятия «красная родинка». «Дерматология — это то, что мы видим глазами, описать это невозможно», поэтому требуется визуальный осмотр, дерматоскопия, напомнила Петросова. Бывают ситуации, когда даже «врач врачу не может передать на словах» характер проблемы.

Ранее дерматовенеролог Игорь Старицын предупредил, что в большинстве случаев травмирование родинки не несёт за собой опасных последствий, однако в 30% случаев это может стать причиной развития онкозаболевания.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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