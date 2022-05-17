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Офис Зеленского вслед за МИД России заявил о прекращении переговоров

Фото Офис Зеленского вслед за МИД России заявил о прекращении переговоров
Фото Офис Зеленского вслед за МИД России заявил о прекращении переговоров

Фото pixabey

Офис Зеленского подтвердил прекращение переговоров с Россией.

Процесс российско-украинских переговоров по мирному соглашению приостановлен. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

«На сегодня переговорный процесс приостановлен. После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет», – заявил Подоляк.

По сообщениям российской стороны, Украина проигнорировала предложенный Россией проект договора. До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что дипломатический диалог России и Украины прерван, а Киев фактически вышел из переговорного процесса, передает

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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