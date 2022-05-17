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Пенсионерка из Новосибирской области попала в шоу на НТВ

Фото Пенсионерка из Новосибирской области попала в шоу на НТВ
Фото Пенсионерка из Новосибирской области попала в шоу на НТВ

Фото со страницы Людмилы Ершовой во «ВКонтакте»

На НТВ вышел новый сезон телепроекта «Ты супер! 60+», участницей которого стала 66-летняя жительница Новосибирской области Людмила Ершова.

В минувшее воскресенье, 15 мая, на телеканале НТВ стартовал новый сезон шоу «Ты супер! 60+». Одной из участниц стала жительница Новосибирской области Людмила Ершова, поющая с 10 лет.

«Поёт с 10 лет, в 10 классе победила во Всесоюзном конкурсе «Алло, мы ищем таланты» и получила направление в Московский институт культуры на вокальное отделение, но из-за болезни матери учиться не пошла», — рассказывается о 66-летней женщине в разделе проекта на сайте НТВ.

Сейчас пенсионерка работает в районном Доме культуры, руководит вокальным коллективом. У неё есть трое детей, внук и внучка.

Людмила Ивановна — участник, лауреат и призёр многих музыкальных фестивалей и конкурсов. На её странице в социальной сети «ВКонтакте» можно увидеть множество различных дипломов.

Напомним, участницей другого популярного телешоу ранее стала 12-летняя Елизавета Дименина из Новосибирска. Она прошла на проект «Голос.Дети», но не смогла дойти до финала, выбыв на этапе «Песня на вылет».

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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