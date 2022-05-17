Первый заместитель председателя правления Сбербанка рассказал о перспективах банковских услуг в России

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В условиях текущей экономической ситуации важно выбрать банк и способы инвестирования капитала, которые будут соответствовать критерию надежности и приносить прибыль. Первый зампредседателя правления ПАО Сбербанк Кирилл Царев рассказал, как вкладчикам сориентироваться на рынке финансов.

Кирилл Александрович, за последние 2,5 месяца произошло очень много событий, которые в значительной степени поменяли работу Сбера и отразились на ваших клиентах. Давайте начнем с банковских вкладов. Какой отток средств вы зафиксировали в начале? Какой приток был после сильного повышения ставок? Что происходит сейчас, когда ставки снова снижаются?

В принципе такая, для нас немножко традиционная ситуация, когда происходит определенная нестабильность. Сначала мы видим повышенный спрос населения на снятие наличности и потом ее постепенный возврат. Сегодня можно сказать, что за апрель более 500 млрд мы получили притока денежных средств на вклады, что в принципе перекрыло в том числе уже оттоки февраля и марта. Поэтому сегодня можно говорить, что это примерно плюс 20 млрд, если сальдировать соответственно предыдущие оттоки и новые притоки, связанные с апрелем. Более того, мы видим, что даже вот в мае, несмотря на майские праздники, мы не ожидаем какого-то существенного в дальнейшем изменения и думаем, что в общем притоки продолжаться и дальше.

То есть вы фиксируете, что клиенты продолжают приносить деньги в Сбербанк?

Да. Собственно часть денег, которые эти же клиенты сняли, они их постепенно возвращают назад. Плюс мы видим, наверное, такой второй важный тренд, что в начале были довольно активные траты, особенно в феврале. В мае мы видим, что у нас в том числе на карточных счетах, на текущих счетах тоже растут остатки. Это тоже нормально для клиента. В этот момент модель потребления несколько меняется. Клиенты начинают так сказать иметь большую склонность именно к сбережению или к сокращению определенного количества расходов. По мере стабилизации снова увеличивается количество трат. Поэтому потом постепенно именно на этих счетах мы будем видеть какое-то снижение, потому что люди будут просто больше тратить.

Если говорить о ставках по депозитам, Центробанк уже несколько раз снизил ключевую ставку, видимо будет и дальше ее снижать. Какова в связи с этим дальнейшая политика Сбера по депозитным ставкам?

У Сбера политика построена собственно на макро прогнозе и как раз на действиях Центрального Банка. При снижении ключевой ставки банк снижает свои ставки, в том числе и по вкладам. Важно отметить, что мы снижаем свои ставки не только по вкладам, но и по кредитам. Это как некий такой общий как бы уровень. И почему мы в каком-то смысле заинтересованы в этом снижении, то есть снижении этих ставок, приводит к тому, что мы можем больше кредитовать. Потому что мы снижаем ставки по ипотеке, мы снижаем ставки по потребительским кредитам. Это позволяет собственно этим продуктам быть более доступными населению. Поэтому вслед за Центральным Банком мы по сути относительно синхронно снижаем ставки не только по вкладам, но самое важное, также и по нашим кредитным продуктам.

А как изменился за последнее время спрос на валютные вклады?

У Сбербанка доля рублевых вкладов около 90%. И в принципе мы видим, что пропорции будут дальше как бы увеличиваться тоже рублевых вкладов. То есть мы все более и более исключительно рублевый банк. Поэтому я думаю, что 90% плюс в ближайшее время это будет тренд для Сбера.

Вы уже сказали про кредиты. Какова динамика кредитования сейчас? Каков спрос? Сколько выдаете кредитов за последнее время? И какова динамика задолженности по кредитам?

По кредитам ситуация тоже как бы в каком-то смысле классическая для такого момента. При существенном росте ставок идет явное замедление кредитования. Причем, и мы его можно сказать замедляем сами, потому что стоимость кредита растет, возможности возвращать его естественно сокращаются. Поэтому мы всегда очень аккуратно относимся к нашей кредитной политике. Мы стремимся предоставлять деньги только клиентам, который, первое, может обслуживать этот кредит и в общем, чтобы он не был закредитован, если можно так выразиться. С другой стороны, важный тренд, который был, например, еще в феврале и марте. Мы продолжали выдавать ипотечные кредиты, в том числе по ранее принятым решениям, в том числе по ранее принятым ставкам. Мы в общем поддержали наших клиентов. Поэтому у нас рекордные выдачи по ипотеке были в феврале и в марте. То есть, ну, это еще были выдачи по ставкам, которые были приняты в январе и феврале. После того, как ставки были подняты, произошло сокращение, в том числе и одобрений ипотеки, и собственно сама доступность ипотеки сократилась, потому что ставки объективно, конечно, стали очень высокими. С другой стороны, стоит отметить важный тренд, в этот момент увеличилась доля госпрограмм. Если, например, в феврале на долю госпрограмм приходилось 19-20%, в марте приходилось в районе 30-34%, то в апреле эта доля превышает 60%. В принципе госпрограммы в ипотеке оказались очень хорошим подспорьем и для населения, и для застройщиков. Потому что позволили соответственно строительной отрасли со своей стороны как бы и клиентов поддержать, и в общем рынок жилья удержать от каких-то возможных стрессов.

А что сейчас с задолженностью по кредитам?

С должностью в целом все нормально. Вместе с тем к нам часть клиентов обратилось за реструктуризацией. Где-то более 22 тыс. кредитных договоров мы реструктурировали на сумму более 9 млрд руб. в целом при этом еще раз как я уже говорил, у Сбербанка, на мой взгляд, довольно консервативный кредитный портфель. У нас, мы всегда очень внимательно относимся к уровню закредитованности населения. Поэтому для нас очень важно выдать кредит как бы клиенту, который может его погасить. Поэтому мы в принципе считаем, что с кредитным портфелем в целом все нормально. И мы видим, что население может обслуживать те кредиты, которые взяли по крайней мере в Сбербанке. Мы видим в том числе опять-таки те меры, которые государство делает для поддержки граждан.

Кредитные каникулы, насколько востребована эта мера поддержки? Сколько человек обратились к вам за помощью и сколько заявок было одобрено?

Это собственно те цифры, о которых я с вами говорил. Это и есть эти кредитные каникулы. То есть...

Реструктуризация?

Да, ну, фактически. То есть поэтому клиенты обращаются. Я не могу сказать, что их прям очень много. Я напомню, что эти каникулы предоставляются, когда клиент, у клиента сокращаются размеры его доходов, и их необходимо подтвердить. Поэтому то есть этот продукт есть, он работает. Но я не могу сказать, что он носит какой-то лавинообразный характер.

Вы сказали про ипотеку. Можно поподробнее про выдачу ипотечных кредитов. Что происходит с выдачей после резкого повышения ключевой ставки ЦБ, ее последующего снижения?

Когда ставка совсем так сказать поднялась на пик, теперь можно так сказать, конечно, у нас драматически сократился объем ипотек, особенно не связанных с господдержкой. В этот момент по сути одобрялись и клиентами пользовались популярностью только программы, связанные с господдержкой как таковые. Потому что когда у вас ставка по ипотечному кредиту выше 20%, это, конечно, объективно как бы сложно с точки зрения обслуживания и с точки зрения стоимости. С другой стороны, как только ставки стали снижаться, мы сразу увидели рост спроса. На сегодня у нас уже ставка составляет 13,9%. У нас есть целый набор скидок или снижения каких-то ставок для клиентов. Например, клиент, который зарплату получает в Сбербанке, раньше у нас скидка по ипотеке была 0,5%, теперь она увеличилась до 1%. А если есть электронная регистрация, 0,3%, там есть возможность бесплатно резервировать квартиры на Дом.клик и так далее. то есть целый набор как бы мер мы проводим. Это первая часть. Вторая часть – это собственно госпрограммы. Здесь важно отметить, что сейчас госпрограммы можно сказать улучшились. Сейчас появилась новая программа. Госпрограмма расширена до 30 млн, например, в Москве, но при этом часть из этого должен предоставлять банк в виде как бы субсидий совместно с застройщиком. Это касается исключительно нового жилья. Но вместе с тем как бы программы существуют, они все доступны. Есть программа Молодая семья, есть Дальневосточная ипотека. В принципе мы видим, что все эти программы пользуются популярностью. Если мы сравниваем год к году, то по госпрограммам мы видим в принципе рост.

Если говорить о санкциях в отношении Сбера. Как по вашим оценкам они сказались на розничных клиентах?

Безусловно, это оказало определенное влияние, в основном связанное с какими-то возможностями валютных переводов или переводов за границу. В этой части часть наших продуктов недоступно клиентам, к сожалению. Вместе с тем основной объем операций банка и востребованность у клиентов, она всегда была в рублевых продуктах прежде всего, рублевые вклады, рублевые кредиты, переводы. Все эти продукты доступны. Теперь мы добавляем целый набор новых продуктов. Например, мы внедряем новые кредитные продукты дополнительные. Напомню, у нас есть хороший продукт Образовательный кредит. Сейчас собственно снова так сказать пора выпускных экзаменов, ЕГЭ и потом поступлений. Я считаю, что это очень хорошая программа совместно с государством опять-таки, которая позволяет молодым людям как бы выбирать, какие-то для себя расширять возможности, новые какие-то карьерные пути. Появляются какие-то новые требования, связанные с платежами, платежными сервисами, сберпей. Вы знаете, что сейчас целый набор продуктов теперь недоступен, связанный собственно опять-таки с санкциями. Вместе с тем, например, в интернете у нас есть возможность платить сберпей. И после ухода платежных систем мы видим рост интереса и клиентов, и торговых точек в этому продукту. Мы видим рост количества транзакций. Они увеличились уже вдвое. Мы понимаем, что этот продукт будет расширяться дальше. Соответственно тоже самое карточки Мир. Поэтому в принципе целый набор новых сервисов, которые мы внедряем или замещаем, это одна из наших основных задач.

А может ли Сберпэй стать альтернативой западным платежным сервисам?

Да, безусловно, мы считаем, что может. В интернете, я считаю, что он уже в целом стал. Просто необходимо большее количество подключения торговых точек, чем мы сейчас и занимаемся. У нас еще есть QR-платежи, есть СБП. То есть на самом деле у нас есть целый набор продуктов, которые просто требуют, если можно так сказать, тиража. То есть, когда предприятий должны подключить, клиенты должны их попробовать. И как бы появится определенная привычка, опыт. И тогда уже действительно мы увидим их большой тираж. Другой вопрос, связанный с платежами удобными, это возможность платить телефоном и так далее. здесь, конечно, несколько больше сложности. Но и здесь я надеюсь мы порадуем наших клиентов ближе к концу года.

Клиенты Сбербанка привыкли к приложению Сбербанк Онлайн. Но сейчас у этого приложения проблемы, в частности с загрузкой на новые устройства Apple. Что вы предпринимаете в связи с этим? Какие технологические решения разрабатываются?

Хороший вопрос. Спасибо большое. Безусловно мы сейчас столкнулись тоже с таким уникальным случаем. То есть недоступность мобильных приложений для некоторых клиентов. Я бы хотел обратить внимание на ряд нюансов. Первое, все уже скачанные приложения, в том числе на IOS, то есть на айфонах, они клиентам доступны. Собственно эти приложения работают. Да, безусловно, на айфоне нельзя скачать новое приложение. Для этого мы сделали удобную веб версию. То есть когда у вас в телефоне поднимается вместо мобильного приложения по сути наша веб версия Сбербанк Онлайн. Она у нас и была. В принципе сейчас мы ее адаптировали так, чтобы это было действительно удобно прямо смотреть на телефоне. И будем активно развивать это приложение и дальше, чтобы там были привычные, доступные клиентам сервисы в общем как бы в том формате, в том качестве, к которым клиенты привыкли. На андроиде ситуация несколько иная. Там есть доступ к нашему мобильному приложению через наш сайт. То есть необходимо пойти на наш сайт, скачать мобильное приложение Сбербанк Онлайн. И также на андроиде будет продолжать работать Сбербанк Онлайн, как как бы привыкли наши клиенты. Еще раз подчеркну, при этом у всех, у кого приложения уже установлены, эти все приложения продолжают работать. Здесь на сегодня проблем нет.

Возможны ли какие-то новые технологические решения, чтобы преодолеть эти проблемы?

Я думаю, что да. Мы сейчас находимся в каком-то смысле поиске. Сейчас основная задача, первое, это обеспечить бесперебойность работы. Собственно, мне кажется, что с этой задачей мы справились. То есть в принципе, если посмотреть назад, то есть прошло два месяца, а карты все работают, платежи все совершаются. Собственно, я бы хотел еще раз обратить внимание, что когда даже в интернете тем же сберпеем платите, там эти платежи проходят и по картам старым Виза и Мастеркард. То есть все карты доступны, все работает. Соответственно сейчас задача – внедрить новые способы оплаты, QR, тот самый сберпей. И дальше будем смотреть на то, какие еще сервисы можно сделать, в том числе привычные и нативные для клиента. То есть веб версия, мобильное приложение на андроиде. Ну, с IOS надо смотреть, что делать дальше.

Кирилл Александрович, вы теперь отвечаете за развитие розничной экосистемы в Сбере. Расскажите, как вы будете ее развивать? Будет ли какая-то трансформация в связи с последними событиями?

Прежде всего, основная наша задача развития всей экосистемы — это удобство наших клиентов. Поэтому безусловно это развитие будет. Основное, что мы будем делать, — это чтобы клиент получал те сервисы, которые ему нужны, в тот момент, когда у него возникает в них необходимость. Действительно у нас сейчас есть шанс получить вот эту синергию, когда вы можете не только использовать банковские продукты, но и другие продукты, которые для вас привычны в жизни. Но это будут продукты по сути Сбера. И нативно собрать их для вас, предоставить скидки, предоставить единую программу лояльности, чтобы бонусы Спасибо могли потратить в большем количестве мест, получить какой-то повышенный кешбэк, если можно так сказать, бонусами Спасибо, получить специальный оффер. То, что действительно вам нужно, когда вам нужно. Это наша сейчас основная задача. И мы, я думаю, что с ней справимся.