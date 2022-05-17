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общество

Пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу

Фото Пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу
Фото Пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу

Фото Минобороны России

Пленный британский наемник Эндрю рассказал RT, что увидел в Буче после ухода оттуда российских войск.

Сдавшийся в плен наемник из Великобритании рассказал, как его отправили в Бучу, где киевский режим устроил провокацию после ухода российских войск.

Иностранный наемник, воевавший на стороне украинских боевиков, оказался в Буче примерно 3-5 апреля и не увидел там никаких следов боевых действий.

«Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. Я не видел никаких трупов, ничего подобного. Все выглядело нетронутым», – рассказал британец.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал мировое сообщество провести беспристрастное расследование провокации в Буче. Россия отвергает все обвинения в причастности к гибели людей в этом украинском городе.

В Минобороны России в свою очередь отметили, что за время, которое город Буча находился под контролем российских военных, ни один мирный житель не пострадал от насильственных действий. Все подразделения ВС РФ вышли оттуда еще 30 марта. При этом украинские боевики круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня, передает РИА Новости.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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