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Под завал на шахте «Таштагольская» в Кузбассе попали 250 горняков

Фото Под завал на шахте «Таштагольская» в Кузбассе попали 250 горняков
Фото Под завал на шахте «Таштагольская» в Кузбассе попали 250 горняков

Фото pixabey

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар 17 мая.

В Кемеровской области на шахте «Таштагольская» произошел горный удар. В момент происшествия под землей находились 250 человек.

Днем 17 мая в Кемеровской области произошло обрушение горной породы вследствие горного удара на шахте «Таштагольская». Под землей на момент происшествия находились 250 человек.

«На шахте "Таштагольская" произошел горный удар. В момент происшествия под землей находились 250 человек, все они выведены на поверхность. Пострадавших нет», – сказал источник ТАСС в экстренных службах.

Ранее Сиб.фм писал, что один человек погиб в результате ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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