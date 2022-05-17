Провалившийся в асфальт мусоровоз «ЭкоТранс-Н» спровоцировал пробку в центре Новосибирска

Фото АСТ-54

На улице Ленина в Новосибирске закончилась эвакуация мусоровоза «ЭкоТранс-Н», который одним из колёс провалился в асфальт. На перекрёстке узких улиц даже образовалась пробка.

ДТП произошло 17 мая на перекрёстке улиц Ленина и Урицкого. Колесо грузовика ушло в асфальт, из-за этого большегруз застрял. Для эвакуации машины потребовалась тяжёлая техника, которую ждали дольше, чем обычно.

«Для таких машин требуются более мощные эвакуаторы. На перекрёстке образовалась пробка, так как машина перекрыла проезжую часть»,

- рассказали очевидцы ДТП.

Сейчас участок свободен, но его оградили, чтобы в дырку не попали другие автомобили. Известно, что асфальт на этом участке ремонтировали буквально год назад.

Напомним, компания «ЭкоТранс-Н» вынуждена была искать новых водителей мусоровозов, после того, как последние отказались выходить на работу 19 апреля.